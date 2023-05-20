Жители Старого города почтили память легендарного продавца магазина Kolmjalg

«Я зажег свечку за Хельве», - говорит известный уличный музыкант Ивар, проживающий в настоящее время в Греции. «Она была одной из моих любимых с тех пор, как я был подростком. Женщина-легенда», - поделился мужчина, работавший когда-то в магазине Kolmjalg.

«Все жители старого города знали ее и были шокированы, когда узнали, что ее больше нет», - делится Катрин Луст, ведущая программы Kuuuurija, которая часто встречала продавщицу во время утренней пробежки. «Она была моей большой поклонницей, смотрела шоу и всегда спрашивала, как дела у меня и Оливии. Теперь думаю, как же мне сейчас больно, что ее больше нет. Мы были чужими, но в то же время как будто и своими», - сокрушается она.

Легендарная женщина, которую прозвали душой Kolmjalg

Катрин знает, что госпожа Хельве много лет работала в магазине Kolmjalg и и ее прозвали душой Kolmjalg. «Ее уход, безусловно, затрагивает многих - все местные спрашивают, что случилось. В магазине сказали, что очень по ней скучают. Свечи и цветы приносят даже незнакомые люди», - рассказывает ведущая, добавляя, что их ставят на то место, где Хельве всегда сидела во время перерыва.

Если в прошлую субботу Хельве еще была на работе, то во вторник она не пришла, и оказалось, что она неожиданно скончалась.