ПРОСТО ПЕРСИК! ⟩ Самый эпатажный стилист Эстонии вновь взорвал соцсети горячим фото

Очередной снимок Солтана, опубликованный сегодня, производит настоящий фурор в соцсетях.

Алексей показал поклонникам фото, на котором позирует перед зеркалом, показывая всем... свою попу! Стоит отметить, что Алексей следит за фигурой.

«Play with my d…k ,but don't play with my 'motions…» - подписал он фото.

«Ну просто персик! Красота! Тренировки не проходят зря», «Ну ты бомба» - пишут в комментариях к фото.