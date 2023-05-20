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ПРОСТО ПЕРСИК! ⟩ Самый эпатажный стилист Эстонии вновь взорвал соцсети горячим фото

Limon.ee
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Алексей Солтан
Алексей Солтан Фото: Дмитрий КНУТ

Стилист и модель Алексей Солтан регулярно балует своих подписчиков красивыми снимками.

Очередной снимок Солтана, опубликованный сегодня, производит настоящий фурор в соцсетях.

Алексей показал поклонникам фото, на котором позирует перед зеркалом, показывая всем... свою попу! Стоит отметить, что Алексей следит за фигурой.

«Play with my d…k ,but don't play with my 'motions…» - подписал он фото.

«Ну просто персик! Красота! Тренировки не проходят зря», «Ну ты бомба» - пишут в комментариях к фото.

Солтан любит эксперименты со своей внешностью и телом. Талантливый парикмахер любит облачаться в женскую одежду, обнажать свой великолепный торс и восхищать поклонников.

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