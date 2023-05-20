СМОТРИ ⟩ Эстонская актриса с возлюбленным устроила себе римские каникулы

«Спасибо, Рим!» - пишет актриса Миртель Похла в Instagram, делясь очаровательными фотографиями из Рима. В карусели можно найти симпатичный снимок, где актриса позирует со своим возлюбленным Мартином Алгусом.

Слухи об отношениях пары подтвердились в 2020 году, когда Алгус сказал изданию Kroonika, что нашел подходящего человека в лице Миртель. «Да, это правда», - сказал он изданию.

Под каруселью со снимками Миртель пишут добрые комментарии. «Рим действительно прекрасен! Я до сих пор помню, какое ощущение было в Пантеоне», - написал один из комментаторов.

Отношения между Миртел Похла и Мартином Алгусом якобы возникли во время работы над сериалом - Миртель снялась вместе с Мартином Алгусом и Эрго Кулла в сериале Tulejoonel («На линии огня»), где она сыграла жену персонажа Мартина Алгуса.