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СМОТРИ ⟩ Эстонская актриса с возлюбленным устроила себе римские каникулы

Limon.ee
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Миртель Похла.
Миртель Похла. Фото: Konstantin Sednev

Все дороги ведут в Рим! Именно так решили эстонская актриса Миртель Похла и ее возлюбленный Мартин Алгус.

«Спасибо, Рим!» - пишет актриса Миртель Похла в Instagram, делясь очаровательными фотографиями из Рима. В карусели можно найти симпатичный снимок, где актриса позирует со своим возлюбленным Мартином Алгусом.

Слухи об отношениях пары подтвердились в 2020 году, когда Алгус сказал изданию Kroonika, что нашел подходящего человека в лице Миртель. «Да, это правда», - сказал он изданию.

Под каруселью со снимками Миртель пишут добрые комментарии. «Рим действительно прекрасен! Я до сих пор помню, какое ощущение было в Пантеоне», - написал один из комментаторов.

Отношения между Миртел Похла и Мартином Алгусом якобы возникли во время работы над сериалом - Миртель снялась вместе с Мартином Алгусом и Эрго Кулла в сериале Tulejoonel («На линии огня»), где она сыграла жену персонажа Мартина Алгуса.

Миртел Похла и Мартин Альгус появились на премьере фильма «Омерта 6/12».
Миртел Похла и Мартин Альгус появились на премьере фильма «Омерта 6/12». Фото: Remo Tõnismäe
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