Врач назвала неожиданную причину, по которой нужно отказаться от лифчика

Большинство девушек отсчитывают секунды до момента, когда придут домой и снимут невыносимо давящий бюстгальтер. А носят они его потому, что ими буквально управляет панический страх обвисания груди. Но врач-гинеколог Лаки Сехон уверена, что не нужно идти на такие страдания, пишет Супер.
По ее мнению, женское тело изначально приспособлено к тому, чтобы обеспечить груди естественную поддержку. «У меня на приемах женщины, которые долгое время ходят без бюстгальтера, часто рассказывают о том, что их грудь становится более твердой и округлой», - поделилась наблюдениями врач с The Sun.
И это, между прочим, не просто слова. В университете Франш-Конте 15 лет изучали женскую грудь и влияние на нее различных видов белья. Результат показал, что у девушек, которые рискнули отказаться от бюстгальтера, активнее росла мышечная масса. Кроме того, их груди долго оставались упругими, чего не скажешь о женщинах, которые носили бюстгальтер каждый день.
Эксперт предупредила, что тем, кто решится перестать носить тесные бюстгальтеры, первое время будет нелегко. «Вам могут потребоваться недели и даже месяцы, чтобы нарастить мышцы груди и спины, поэтому первое время без привычного бюстгальтера будет казаться, что спина постоянно напряжена», - поделилась Сехон. Но это того стоит: тесное нижнее белье ухудшает кровообращение, вызывая спазмы и боли, а пот и грязь, накопившиеся за день, закупоривают поры. Это явно звучит не менее устрашающе, чем обвисшая грудь.