Врач назвала неожиданную причину, по которой нужно отказаться от лифчика

По ее мнению, женское тело изначально приспособлено к тому, чтобы обеспечить груди естественную поддержку. «У меня на приемах женщины, которые долгое время ходят без бюстгальтера, часто рассказывают о том, что их грудь становится более твердой и округлой», - поделилась наблюдениями врач с The Sun.

И это, между прочим, не просто слова. В университете Франш-Конте 15 лет изучали женскую грудь и влияние на нее различных видов белья. Результат показал, что у девушек, которые рискнули отказаться от бюстгальтера, активнее росла мышечная масса. Кроме того, их груди долго оставались упругими, чего не скажешь о женщинах, которые носили бюстгальтер каждый день.