Рианна показала снимки топлес, сделанные во время ее первой беременности

Барбадосская певица Рианна 18 мая в Instagram разместила фотосессию, сделанную в 2022 году, пишет Гордон.
«В честь моей первой беременности, нежного материнства и волшебства, которое сотворило это тело! Детка РЗА [Риза Ателастон Майерс]... Он там не имеет ни малейшего понятия, насколько его мама чокнутая», – написала певица.
На снимках Рианна запечатлена на позднем сроке беременности. Она позировала в черных трусах и без бюстгальтера, прикрыв грудь руками.
Рианна родилась в 1988 году на Барбадосе. В 16 лет переехала в США, а в 2005 году дебютировала с композицией Music of the Sun. В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.
13 мая 2022 года Рианна впервые стала матерью. 13 февраля 2023 года появилась информация, что Рианна и ее бойфренд Asap Rocky вскоре станут родителями во второй раз – певица продемонстрировала округлившийся живот во время своего выступления на Супербоуле 2023.