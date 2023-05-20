Сб, 20.05.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Рианна показала снимки топлес, сделанные во время ее первой беременности

Limon.ee
Facebook Twitter
Comments
Рианна на Met Gala.
Рианна на Met Gala. Фото: ANDREW KELLY

Барбадосская певица Рианна 18 мая в Instagram разместила фотосессию, сделанную в 2022 году, пишет Гордон.

«В честь моей первой беременности, нежного материнства и волшебства, которое сотворило это тело! Детка РЗА [Риза Ателастон Майерс]... Он там не имеет ни малейшего понятия, насколько его мама чокнутая», – написала певица.

На снимках Рианна запечатлена на позднем сроке беременности. Она позировала в черных трусах и без бюстгальтера, прикрыв грудь руками.

Рианна родилась в 1988 году на Барбадосе. В 16 лет переехала в США, а в 2005 году дебютировала с композицией Music of the Sun. В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.

13 мая 2022 года Рианна впервые стала матерью. 13 февраля 2023 года появилась информация, что Рианна и ее бойфренд Asap Rocky вскоре станут родителями во второй раз – певица продемонстрировала округлившийся живот во время своего выступления на Супербоуле 2023.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх