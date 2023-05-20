Рианна показала снимки топлес, сделанные во время ее первой беременности

«В честь моей первой беременности, нежного материнства и волшебства, которое сотворило это тело! Детка РЗА [Риза Ателастон Майерс]... Он там не имеет ни малейшего понятия, насколько его мама чокнутая», – написала певица.

На снимках Рианна запечатлена на позднем сроке беременности. Она позировала в черных трусах и без бюстгальтера, прикрыв грудь руками.

Рианна родилась в 1988 году на Барбадосе. В 16 лет переехала в США, а в 2005 году дебютировала с композицией Music of the Sun. В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.