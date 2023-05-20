Назван самый бюджетный город Европы для летнего отдыха в этом году

Для сравнения сообщается, что аналогичный отдых в Венеции обойдется аж в три раза дороже и будет стоить примерно 690 фунтов (почти 800 евро). При этом эксперты отмечают, что столица Португалии ничуть не уступает более популярным направлениям, ведь Лиссабон не только необычайно живописное место, но еще и город со своей богатой историей. А вот следом за ним в списке европейских городов для бюджетного отдыха располагаются Вильнюс, Афины, Краков, Рига, Загреб и Будапешт - в них отпуск обойдется всего на 30 евро дороже.