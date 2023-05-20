Гороскоп на 20 мая 2023: Девам – отдых, Ракам – сюрпризы

Дева

Вы обязательно оцените гармонию. После конфронтационного настроения последних нескольких дней, похоже, вы сможете немного отдохнуть. Если вы чувствуете некоторую усталость, на то есть веская причина. Этот день предоставляет хорошую возможность избавиться от бремени, которое люди пытаются заставить вас нести.

Весы

Настанет день, когда авторитет будет аплодировать вам за вашу работу или исследование. Только тогда вы поймете, что позволили обществу одурачить себя. Как бы вы ни верили в обратное, общество не пытается задушить вас или помешать вам быть собой. Просто первопроходцев часто не признают, пока они не покажут какие-то результаты.

Скорпион

Вы можете чувствовать, что определенные ценности в вашей профессии не позволяют вам заниматься определенной деятельностью. Но уверены ли вы в этом или пытались убедить себя в этом, чтобы не столкнуться с той частью себя, которая жаждет исследовать? Возможно, вам следует попытаться быть смелее, чем вы были. Это стоило бы того.

Стрелец

Вот вы снова начинаете философствовать о том, что такое личное самовыражение, творчество и подлинность. Вы заметили, что у вас есть проблемы с выражением проблем, которые не вписываются в норму,? Ваша сильная воля и желание быть оцененным мешают вам. Нелегко искренне выражать себя, когда пытаешься произвести впечатление на других.

Козерог

Подумайте о терпимости и обратите внимание, до какой степени она может вас освободить. Если вы позволите другим делать и думать то, что им нравится, вы обнаружите, что предоставляете себе такое же право. Это вопрос дня для вас.

Водолей

Почему бы не говорить "да" немного чаще, чем обычно? Вы можете быть упрямы и хотеть делать только то, что хотите. Нелегко вести вас в неизвестность. Вы любите готовиться заранее. Когда люди делают необычные предложения, почему бы не согласиться?

Рыбы