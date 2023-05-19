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НОЧНАЯ ГАЛЕРЕЯ ⟩ Полиция без работы не останется: парковка Юлемисте не прекращает манить любителей дрифта

Таави Сепп Limon.ee
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Фото: Taavi Sepp

Скандальные сборища дрифтеров на парковке торгового центра Юлемисте продолжают давать полиции работу, и этот четверг не стал исключением. «Для нас важна безопасность людей, и агрессивное превышение скорости недопустимо», - сказал начальник отдела надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры.

Несколько дней назад Postimees писал, что автолюбители, собирающиеся на парковке торгового центра Юлемисте, должны будут согласовать свои мероприятия с полицией, напоминает Elu24.

«Очевидно, что безопасность таких собраний является самым важным вопросом для центра Юлемисте», - объяснил решение руководитель центра Юлемисте Гвидо Пярнитс. Поскольку четверговые собрания автолюбителей на стоянке торгового центра стали настолько большими, что стали доставлять неудобства клиентам магазина, в связи с чем, в будущем, эти собрания могут проводиться только после согласования с полицией.

Руководитель службы дорожного надзора Пыхьяской префектуры Таави Кирсс заявил в пятницу, что «мероприятие» в четверг было спонтанным собранием, которое не противоречило закону о порядке. Тем не менее, в нескольких случаях полиции пришлось вмешаться. «Мы вмешались в ряд правонарушений, таких как непристегнутые ремни безопасности или использование телефонов за рулем», - отметил он. «В двух случаях была попытка «сжечь шины». Мы будем продолжать вмешиваться и в будущем, а также проверять техническое состояние автомобилей», - сказал Кирсс.

Смотрите в галерее, что происходило в четверг перед центром Юлемисте!

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