НОЧНАЯ ГАЛЕРЕЯ ⟩ Полиция без работы не останется: парковка Юлемисте не прекращает манить любителей дрифта

Несколько дней назад Postimees писал, что автолюбители, собирающиеся на парковке торгового центра Юлемисте, должны будут согласовать свои мероприятия с полицией, напоминает Elu24.

«Очевидно, что безопасность таких собраний является самым важным вопросом для центра Юлемисте», - объяснил решение руководитель центра Юлемисте Гвидо Пярнитс. Поскольку четверговые собрания автолюбителей на стоянке торгового центра стали настолько большими, что стали доставлять неудобства клиентам магазина, в связи с чем, в будущем, эти собрания могут проводиться только после согласования с полицией.

Руководитель службы дорожного надзора Пыхьяской префектуры Таави Кирсс заявил в пятницу, что «мероприятие» в четверг было спонтанным собранием, которое не противоречило закону о порядке. Тем не менее, в нескольких случаях полиции пришлось вмешаться. «Мы вмешались в ряд правонарушений, таких как непристегнутые ремни безопасности или использование телефонов за рулем», - отметил он. «В двух случаях была попытка «сжечь шины». Мы будем продолжать вмешиваться и в будущем, а также проверять техническое состояние автомобилей», - сказал Кирсс.