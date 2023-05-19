Группа, доказавшая, что после Евровидения жизнь есть, даст громкий концерт в Таллинне в рамках своего первого мирового турне «Loud Kids»!
ЧТО-ТО НЕВЕРОЯТНОЕ! ⟩ Выкупленные билеты и толпы фанатов: смотри, что происходит в Таллинне перед концертом Måneskin
В пятницу, 19 мая, на Unibet Арене будет особенно жарко, ведь итальянская рок-группа Måneskin своей мощной энергией обязательно раскачает зал ни на шутку.
Группа Måneskin набрала миллионы прослушиваний и просмотров в Spotify, iTunes, YouTube и дала множество концертов с аншлагами, на которые не смогла повлиять даже пандемии!
К утру пятницы все билеты на концерт были уже распроданы.
Смотри, что происходит перед концертом итальянской рок-группы! А вы уже там?