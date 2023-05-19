LIMON LIVE ⟩ Организатор праздников о форс-мажорах, которые происходят на свадьбах у жителей Эстонии

Ирина, которой, по ее же словам, везет и с парами, и на позитивных людей, рассказала, чем отличается координатор от организатора свадьбы. Их обязанности похожи, но, несмотря на это, эти позиции отличаются.

«Допустим, вы пара, сами организовали свою свадьбу, но в день праздника не хотите стрессовать, отвечать с утра на звонки, особенно если ждали солнца, а будет дождь, форс-мажоры бывают в день свадьбы. Очень много чего может случиться в день свадьбы, тогда на помощь выхожу я как координатор. Беру на себя всю ответственность в день праздника. Я знаю заранее весь тайминг - кто работает, на неделе до свадьбы обзваниваю всех поставщиков, проверяю место, что торт точно туда приедет, а не на другую мызу в 150 километрах.

Первый год, когда я начинала, многие, кому я звонила, спрашивали: "Кто?" Не понимали, кто я, что за проверки такие. Мне же выгоднее заранее всех проверить, чтобы в день праздника минимизировать количество форс-мажоров».

По словам Ирины, каждый сезон разные «приколы». Было такое, что мебель привезли за 20 минут до прихода гостей, а ей надо было еще стулья доставить.

«Благо, на площадке работали профессионалы!»

Ирина вспоминает, что в прошлом году фотобудка трижды ломалась, начала работу не в 6, как планировалось, а в 10 вечера. А еще она вспомнила, как недавно девушка на юбилей хотела ящики с насекомыми, змеями и другой живностью, но этот конкурс так и не состоялся.

Сейчас Ирина Аутио ищет себе новых координаторов. Она планирует расширять свой бизнес и за границы Эстонии. «У меня на заставках везде Италия. Иду учить итальянский. Надо для исполнения мечты что-то делать, не только визуализировать».

Несмотря на то, что Ирина сейчас организует огромные мероприятия, раньше она была тренером по зумбе, в рамках чего собирала большие залы. В конце программы мы попросили ее немного научить нас базовым танцевальным движениям.