Порноактрису жестоко убили в номере отеля в Санкт-Петербурге

По предварительным данным, убийство 38-летней женщины произошло в гостинице «Вертикаль» на Большом Сампсониевском проспекте. Установлено, что с ней в номере был 30-летний мужчина, который также получил серьезные травмы и был госпитализирован. По данному факту проводится проверка.