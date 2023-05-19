Уродливые сандалии спасли девушку во время удара молнии

20-летняя Амбер Конглтон из Айовы, США, была свидетелем и жертвой удивительного происшествия 7 мая 2023 года. Она только что вышла из своей машины на парковке возле супермаркета, когда ряд металлических тележек, находившихся в полутора метрах от нее, был поражен молнией. Внезапный удар ошеломил Амбер, и она упала на землю и закричала от боли. Мощность разряда была настолько сильной, что она не могла устоять на ногах. К счастью, Амбер оказалась жива, хотя ее слух на короткое время пропал, а ноги ощущали онемение так сильно, что она опасалась, что не сможет ходить.