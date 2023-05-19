Уродливые сандалии спасли девушку во время удара молнии

Американка, в которую ударила молния, считает, что выжила благодаря правильной обуви. О том, как сандалии Birkenstocks, которые часто называют «уродливыми сандалиями», спасли девушке жизнь, сообщает Daily Star.
20-летняя Амбер Конглтон из Айовы, США, была свидетелем и жертвой удивительного происшествия 7 мая 2023 года. Она только что вышла из своей машины на парковке возле супермаркета, когда ряд металлических тележек, находившихся в полутора метрах от нее, был поражен молнией. Внезапный удар ошеломил Амбер, и она упала на землю и закричала от боли. Мощность разряда была настолько сильной, что она не могла устоять на ногах. К счастью, Амбер оказалась жива, хотя ее слух на короткое время пропал, а ноги ощущали онемение так сильно, что она опасалась, что не сможет ходить.
Очевидцы, заметившие происшествие, немедленно подошли к упавшей девушке и вызвали скорую помощь. Врачи были удивлены тем, что Амбер выжила, находясь так близко к удару молнии. Они предположили, что спасение ей принесла удачно подобранная обувь - сандалии биркенштоки с толстой резиновой подошвой.
Резина является хорошим изолятором, который препятствует прохождению электричества. Тем не менее, учитывая, что среднее напряжение удара молнии составляет около 300 миллионов вольт, а сила тока - 30 тысяч ампер, эксперты Национальной метеорологической службы предупреждают, что резиновая подошва обеспечивает лишь частичную защиту. Мощность электрического разряда молнии настолько велика, что способна прожечь любой изолятор. В данном случае толщина резиновой подошвы в один-три сантиметра оказалась недостаточной для полной защиты.