77-летняя пенсионерка не дождалась мужа и женилась сама на себе. Угадайте, зачем!

Дотти Фидели рассказала, что к 77 годам она устала ждать мужа и решила сыграть свадьбу без него. Организовать церемонию ей помогли сотрудники дома престарелых, в котором живет пенсионерка.

«Это то, чего я всегда хотела. Мне всегда хотелось выйти замуж и жить счастливой жизнью», - рассказала американка.

Фидели добавила, что была помолвлена в 1965 году, но свадьба так и не состоялась.

Пенсионерка в свадебном платье. Фото: LADbible

Дочь пенсионерки, Донна, тоже была полна решимости осуществить мечту матери. Кроме того, на церемонию были приглашены друзья Дотти.