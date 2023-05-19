77-летняя пенсионерка не дождалась мужа и женилась сама на себе. Угадайте, зачем!

77-летняя пенсионерка из Огайо женилась сама на себе, чтобы надеть платье своей мечты, пишет LADBible. По словам женщины, она всегда мечтала о красивой свадьбе.
Дотти Фидели рассказала, что к 77 годам она устала ждать мужа и решила сыграть свадьбу без него. Организовать церемонию ей помогли сотрудники дома престарелых, в котором живет пенсионерка.
«Это то, чего я всегда хотела. Мне всегда хотелось выйти замуж и жить счастливой жизнью», - рассказала американка.
Фидели добавила, что была помолвлена в 1965 году, но свадьба так и не состоялась.
Дочь пенсионерки, Донна, тоже была полна решимости осуществить мечту матери. Кроме того, на церемонию были приглашены друзья Дотти.
Как и любая краснеющая невеста, Фидели нервничала накануне важного дня, но все прошло по сценарию. Женщина поблагодарила собравшихся и заявила, что ее мечта исполнена.