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77-летняя пенсионерка не дождалась мужа и женилась сама на себе. Угадайте, зачем!

Limon.ee
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Пенсионерка в свадебном платье.
Пенсионерка в свадебном платье. Фото: LADbible

77-летняя пенсионерка из Огайо женилась сама на себе, чтобы надеть платье своей мечты, пишет LADBible. По словам женщины, она всегда мечтала о красивой свадьбе.

Дотти Фидели рассказала, что к 77 годам она устала ждать мужа и решила сыграть свадьбу без него. Организовать церемонию ей помогли сотрудники дома престарелых, в котором живет пенсионерка.

«Это то, чего я всегда хотела. Мне всегда хотелось выйти замуж и жить счастливой жизнью», - рассказала американка.

Фидели добавила, что была помолвлена в 1965 году, но свадьба так и не состоялась.

Пенсионерка в свадебном платье.
Пенсионерка в свадебном платье. Фото: LADbible

Дочь пенсионерки, Донна, тоже была полна решимости осуществить мечту матери. Кроме того, на церемонию были приглашены друзья Дотти.

Как и любая краснеющая невеста, Фидели нервничала накануне важного дня, но все прошло по сценарию. Женщина поблагодарила собравшихся и заявила, что ее мечта исполнена. 

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