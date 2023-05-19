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Певица Манижа объявила о беременности

Limon.ee
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Манижа
Манижа Фото: Sander Koning / POOL

31-летняя российская певица Манижа Сангин объявила о беременности. Исполнительница опубликовала клип на свою песню Tummy, в котором предстала с округлившимся животом. Видеоролик доступен на YouTube-канале артистки. 

Судя по кадрам, певица находится на большом сроке беременности. О поле будущего ребенка и о подробностях своего положения Манижа предпочла не сообщать.

В сентябре прошлого года стало известно, что исполнительница вышла замуж за российского режиссера Ладо Кватанию. Для обоих артистов будущий ребенок станет первым. 

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