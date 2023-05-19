Грация и гравитация: неудержимая Волочкова протаранила стену при падении с фирменного шпагата

Она облокотилась на спинки двух рядом стоящих стульев и вытянула правую ногу вверх, но не удержала равновесие. От падения на пол артистку удержала стена, о которую он ударилась боком.

«[Артист балета Николай] Цискаридзе делал замечание, что при этом движении торс нужно держать вертикально. Все равно гнемся», «Штормит уже возрастную танцовщицу», «Цирк к нам приехал. Настя нас всех смешит, старается», «Может, хватит уже позориться?», «Хорошо, что многие великие балерины не застали этого», «Факир был пьян, фокус не удался», «Настя, чем дальше в лес, тем страшнее сказка», – прокомментировали видео подписчики балерины.