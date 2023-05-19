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ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ Что за повод? Viru Keskus закрылся для посетителей, чтобы развлечь богатых и знаменитых

Limon.ee
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86 новых магазинов и потрясающие зеленые колонны с живыми растениями в атриуме: Viru Keskus завершил масштабное обновление. Реновация обошлась почти в 20 миллионов евро, плюс арендаторы потратили еще 15 миллионов евро на обновление своих магазинов. 90 процентов площадей центра преобразились и открыты для покупателей.

18 мая Viru Keskus закрылся для посетителей в 6 вечера, и началась подготовка к празднику: торговый центр отпраздновал окончание крупнейшей в своей 20-летней истории реконструкции вечеринкой Ringmäng. 

Было приглашено 1500 гостей

Калев Лиллеорг

Как отметил генеральный директор Viru Keskus Гертти Когерманн, инновации торгового центра выходят за рамки видимого, поскольку основной акцент был сделан на том, чтобы предложить посетителям возможность удобного перемещения и дать незабываемые впечатления. Теперь вся атмосфера стала более уютной, а три отдела книжного магазина, кстати, лучшего в мире, были полностью реновированы, как и магазины Massimo Dutti, Mango, The BodyShop, Grenardi, Sportland и Euronics. В обновленном центре появилось 47 совершенно новых магазинов и точек обслуживания - шведский бренд ARKET, салон Apple Premium IDeal, adidasOriginals, Nike, Pinko и Jo Malone London.

Известный эстонский стилист Женя Фокин выступил как модель

Калев Лиллеорг

Дизайном интерьера Viru Keskus занималась известная шведская архитектурная фирма Wingardhs, их решения реализовала эстонское архитектурное бюро 3+1. Все технические системы были полностью обновлены, как и автоматизация управления ими.

Туалеты были отремонтированы полностью, и теперь в них можно жить. Общественные туалеты выглядят лучше, чем квартира у многих. 

Калев Лиллеорг

Музыкально-развлекательная программа началась в атриуме, и для гостей выступили Китти Флорентайн, Ewert и The Two Dragons, Сандер Мёльдер и Puuluup. Любители моды насладились смелым дефиле - модели выходили на вращающийся круглый подиум, и, конечно, им нужно было сохранять равновесие, чтобы не споткнуться, особенно в тот момент, когда они сходили по ступенькам. Одежду, которую демонстрировали зрителям, можно купить в торговом центре. Эстонские топовые стилисты Юлия Волоско, Лийса-Крислин Салех и Айвар Антонио Лятт потратили не одну неделю, чтобы выбрать самые впечатляющие наряды для моделей и придумать концепцию показа, что удалось на славу.

Чудеса эквилибристики показала Деэлия Йыги

Калев Лиллеорг

Кульминацией вечеринки стала церемония награждения лучших магазинов или, как их теперь называют, зон обслуживания. а также и персонала центра. Работники GoldTime, MyFitness, ProOptika были удостоены награды «Лучший сотрудник года 2022» центра Viru Keskus.

Вот такие композиции вручали лучшим сотрудникам Viru Keskus

Калев Лиллеорг

Праздник бушевал до часу ночи, и гости постепенно перемещались в фудкорт Toidutänav, чтобы насладиться деликатесами не только в pop-up ресторанах в коридорах центра, но и попробовать вкуснейшие блюда расположенных там 15 ресторанов. А на этаже Ilusfäär cвое мастерство по открываю устриц показывал чемпион Европы Анти Лепик, и все могли поесть устриц и запить этот деликатес шампанским.

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