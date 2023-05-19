ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ Что за повод? Viru Keskus закрылся для посетителей, чтобы развлечь богатых и знаменитых

Музыкально-развлекательная программа началась в атриуме, и для гостей выступили Китти Флорентайн, Ewert и The Two Dragons, Сандер Мёльдер и Puuluup. Любители моды насладились смелым дефиле - модели выходили на вращающийся круглый подиум, и, конечно, им нужно было сохранять равновесие, чтобы не споткнуться, особенно в тот момент, когда они сходили по ступенькам. Одежду, которую демонстрировали зрителям, можно купить в торговом центре. Эстонские топовые стилисты Юлия Волоско, Лийса-Крислин Салех и Айвар Антонио Лятт потратили не одну неделю, чтобы выбрать самые впечатляющие наряды для моделей и придумать концепцию показа, что удалось на славу.

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