86 новых магазинов и потрясающие зеленые колонны с живыми растениями в атриуме: Viru Keskus завершил масштабное обновление. Реновация обошлась почти в 20 миллионов евро, плюс арендаторы потратили еще 15 миллионов евро на обновление своих магазинов. 90 процентов площадей центра преобразились и открыты для покупателей.
ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ Что за повод? Viru Keskus закрылся для посетителей, чтобы развлечь богатых и знаменитых
Было приглашено 1500 гостей
Калев Лиллеорг
Известный эстонский стилист Женя Фокин выступил как модель
Калев Лиллеорг
Дизайном интерьера Viru Keskus занималась известная шведская архитектурная фирма Wingardhs, их решения реализовала эстонское архитектурное бюро 3+1. Все технические системы были полностью обновлены, как и автоматизация управления ими.
Туалеты были отремонтированы полностью, и теперь в них можно жить. Общественные туалеты выглядят лучше, чем квартира у многих.
Калев Лиллеорг
Музыкально-развлекательная программа началась в атриуме, и для гостей выступили Китти Флорентайн, Ewert и The Two Dragons, Сандер Мёльдер и Puuluup. Любители моды насладились смелым дефиле - модели выходили на вращающийся круглый подиум, и, конечно, им нужно было сохранять равновесие, чтобы не споткнуться, особенно в тот момент, когда они сходили по ступенькам. Одежду, которую демонстрировали зрителям, можно купить в торговом центре. Эстонские топовые стилисты Юлия Волоско, Лийса-Крислин Салех и Айвар Антонио Лятт потратили не одну неделю, чтобы выбрать самые впечатляющие наряды для моделей и придумать концепцию показа, что удалось на славу.
Чудеса эквилибристики показала Деэлия Йыги
Калев Лиллеорг
Вот такие композиции вручали лучшим сотрудникам Viru Keskus
Калев Лиллеорг
Праздник бушевал до часу ночи, и гости постепенно перемещались в фудкорт Toidutänav, чтобы насладиться деликатесами не только в pop-up ресторанах в коридорах центра, но и попробовать вкуснейшие блюда расположенных там 15 ресторанов. А на этаже Ilusfäär cвое мастерство по открываю устриц показывал чемпион Европы Анти Лепик, и все могли поесть устриц и запить этот деликатес шампанским.