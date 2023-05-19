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НЕ МОШЕННИКИ! ⟩ Жительница Таллинна сама не заметила, как выиграла дорогостоящий приз

Limon.ee
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Эсэмэс-игра «Включай, наслаждайся и выигрывай!» продлена до 25 мая! Победителем нового этапа стала Галина, получившая один из крупнейших призов - MacBook Air 13.

В свободное от работы время Галина часто смотрит «Канал 7».

«Я как-то увидела в углу, в левой стороне экрана было написано: «Отправьте эсэмэс с таким-то номером и участвуйте, - вспоминает Галина. - Ну я и поучаствовала».

Однако победы Галина даже не ожидала: «Я немного скептически отношусь к таким вещам, это было очень неожиданно для меня».

На «Канале 7» Галина чаще всего смотрит фильмы и передачи собственного (эстонского) производства: «Ва-Банк однозначно нравится, самой интересно поучаствовать через экран». Также Галина отметила публицистическую передачу «Ровный час».

Успейте поучаствовать в эсэмэс-игре и вы! Смотрите каналы «Канал 7», «Канал 7+» и «Кино 7». Как только вы увидите секретный код в углу экрана, отправьте эсэмэс с этим кодом на короткий номер 15330 (стоимость сообщения составляет 0,96 евро), чтобы участвовать в розыгрыше.

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