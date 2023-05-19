НЕ МОШЕННИКИ! ⟩ Жительница Таллинна сама не заметила, как выиграла дорогостоящий приз

В свободное от работы время Галина часто смотрит «Канал 7».

«Я как-то увидела в углу, в левой стороне экрана было написано: «Отправьте эсэмэс с таким-то номером и участвуйте, - вспоминает Галина. - Ну я и поучаствовала».

Однако победы Галина даже не ожидала: «Я немного скептически отношусь к таким вещам, это было очень неожиданно для меня».

На «Канале 7» Галина чаще всего смотрит фильмы и передачи собственного (эстонского) производства: «Ва-Банк однозначно нравится, самой интересно поучаствовать через экран». Также Галина отметила публицистическую передачу «Ровный час».