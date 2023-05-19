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ФОТО, ВИДЕО ⟩ Держите себя в руках! В Таллинн едут горячие немецкие стриптизеры с уникальным шоу

Limon.ee
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Впервые в Эстонии! 26 ноября на сцене концертного зала Alexela состоится самое горячее и супероткровенное мужское шоу из Германии - The SIXX PAXX.

The SIXX PAXX – мужское эротическое шоу, от которого захватывает дух, фантазии и воображение вызывают учащенное сердцебиение и сумасшедшие эмоции! Мощные декорации, потрясающие спецэффекты, откровенные танцы до мурашек по коже! The Sixx Paxx – это гарантия незабываемых ощущений и чувств!

Каждый номер сочетает в себе качественную хореографию, артистизм, мощную энергетику и сладостную сексуальность. Страстные танцы, акробатические номера, тесный контакт со зрителями разожгут воображение не на шутку! Строгие полицейские, брутальные строители, крутые байкеры, мускулистые ковбои – это всё они, парни из SIXX PAXX.

В этот вечер самые сокровенные фантазии станут реальностью! Не пропустите единственное шоу в Таллинне! Билеты в Piletilevi.

Смотрите фото и видео!

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