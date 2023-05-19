Алла Пугачева написала обращение к суду, который рассматривает дело Евгения Ройзмана

Адвокаты Ройзмана в ходе заседания попросили приобщить к делу характеристики, которые дали вдова первого президента РФ Наина Ельцина, певица Алла Пугачева, правозащитница Ева Меркачева и журналист Алексей Венедиктов. Часть характеристик приобщили, другие обращения в материалы дела не попали. Судья отказалась исследовать обращение Аллы Пугачевой как «не процессуальное». Обращение Пугачевой опубликовало екатеринбургское издание E1.ru. Вот его текст.

Уважаемый суд.

Я надеюсь, что дальновидность, неподкупность и независимость судебных органов еще не потеряна окончательно в нашем многострадальном обществе и вы, несомненно, следите за сегодняшней ситуацией в нашей стране.

Вам предстоит принять трудное решение - не побояться оправдать Ройзмана Евгения Вадимовича и оставить его на свободе.

Сегодняшний день наглядно показывает, каких людей надо поддерживать, чтобы не превратиться в серую бессловесную людскую массу, теряющую патриотические ориентиры.

Будущее нашей Родины за такими людьми, как Ройзман Е. В., живущими интересами граждан не только своего региона, но и интересами граждан всей страны. Да! Защищает как может, как велит его душа, настоящего патриота.