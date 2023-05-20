Чем на самом деле вредны популярные летние фрукты и ягоды и как себя обезопасить

Лайф разбирается, какие проблемы со здоровьем могут вызвать любимые летние ягоды, а фрукты - нанести вред организму. И, конечно, как это предотвратить.
Май - время ярких красок, солнца и свежих фруктов и ягод. Но не все догадываются, что этот кладезь витаминов может быть опасен для нашего здоровья. Давайте рассмотрим пять самых популярных летних фруктов и ягод и узнаем, какой вред и прочие неприятности они могут нести.
Вред яблок
Яблоки считаются одними из самых полезных фруктов, но есть несколько вещей, о которых стоит помнить. Кожура лакомства, которое мы покупаем в магазинах, содержит пестициды - приятного мало, но в крайнем случае её можно просто срезать. Кроме того, яблоки из-за содержащейся в них кислоты могут повредить зубную эмаль. Говорят, что это даже хуже газировки…
Вред груш
О пестицидах в каждом пункте говорить смысла нет — это и так очевидно. А вот с грушами интересный момент - когда их ешь, нельзя пить воду. Потому что так плоды скорее начнут бродить, что приведёт к расстройству кишечника. Вообще, груши лучше не есть людям с проблемами ЖКТ и больным с язвой, гастритом или колитом - всё из-за того, что они сильно раздражают слизистую оболочку желудка.
Вред абрикосов
Отличный источник витамина А. Казалось бы, как могут нести вред абрикосы? Они могут быть опасными для людей с проблемами со здоровьем печени, так как содержат большое количество бета-каротина. Также эти фрукты способны вызывать аллергическую реакцию. Плюс нужно помнить, что в плодах содержатся яблочная и лимонная кислота, - в большом количестве могут вызывать изжогу и неприятные ощущения.
Вред малины
Богатый источник витамина С и клетчатки, но в больших количествах вред малина может нанести капитальный. Специалисты рекомендуют давать ягоды детям понемногу. А если появились малейшие признаки аллергии, прекратить есть ягоды тут же. Кроме того, если есть малины слишком много, содержание фруктозы в крови повысится, что, в свою очередь, негативно скажется на печени.
Вред клубники
Ещё один источник витамина С и клетчатки, но и тут без вреда и подводных камней не обошлось. В общем-то, минусы все те же самые, что и у малины. Правда, стоит отметить, что ягоды клубники нужно съедать сразу после того, как вы их помыли, - они быстро портятся, так что вред организму и несварение обеспечены.
Всё перечисленное выше - отличный источник витаминов и питательных веществ, но даже эти фрукты и ягоды могут нести вред и подпортить здоровье. Соблюдайте правило сдержанности, не переедайте, и негативные последствия вас никак не коснутся.