Чем на самом деле вредны популярные летние фрукты и ягоды и как себя обезопасить

Май - время ярких красок, солнца и свежих фруктов и ягод. Но не все догадываются, что этот кладезь витаминов может быть опасен для нашего здоровья. Давайте рассмотрим пять самых популярных летних фруктов и ягод и узнаем, какой вред и прочие неприятности они могут нести.

Вред яблок

Яблоки считаются одними из самых полезных фруктов, но есть несколько вещей, о которых стоит помнить. Кожура лакомства, которое мы покупаем в магазинах, содержит пестициды - приятного мало, но в крайнем случае её можно просто срезать. Кроме того, яблоки из-за содержащейся в них кислоты могут повредить зубную эмаль. Говорят, что это даже хуже газировки…

Вред груш

О пестицидах в каждом пункте говорить смысла нет — это и так очевидно. А вот с грушами интересный момент - когда их ешь, нельзя пить воду. Потому что так плоды скорее начнут бродить, что приведёт к расстройству кишечника. Вообще, груши лучше не есть людям с проблемами ЖКТ и больным с язвой, гастритом или колитом - всё из-за того, что они сильно раздражают слизистую оболочку желудка.

Вред абрикосов