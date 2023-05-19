Стерва, независимая или романтичная: как определить характер девушки по цвету её любимой помады

Есть много возможностей узнать характер девушки до того, как она его покажет. И одна из самых интересных — по цвету её любимой помады. Предлагаем ознакомиться с необычным способом, чтобы вовремя понять, стоит звонить красавице после свидания и просить о скорой встрече или лучше сбежать, пока ещё не поздно.

1. Какой характер у женщины, которая носит нюд