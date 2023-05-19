СЛАБОНЕРВНЫМ НЕ СМОТРЕТЬ! ⟩ Девушка потратила 64 000 долларов на свое «демоническое перевоплощение»: фото до и после

Татуированные глазные яблоки, острые зубы и раздвоенный язык – это лишь некоторые из дорогих косметических процедур, которые испытала модель Кирстин Миллиган, чтобы оживить свой образ. Об этом пишет nypost.com.

На самом деле, «отвратительная гламурная» девушка, как ее называют пользователи, выложила более 64 000 долларов на экстремальные модификации тела.Фотографии «до» 24-летней Миллиган демонстрируют гораздо более скромный вид.

Мастер тату впервые начала менять свою внешность, будучи несовершеннолетней, сделав свою первую татуировку в 14 лет.

С тех пор неуемная брюнетка стала почти неузнаваемой для своих близких, по ее словам, привыкших к ее дикому стилю.

Кирстин также сделала липосакцию и дважды ложилась под нож хирургов, чтобы увеличить грудь.

«Моя семья и друзья очень поддерживают все, что я хочу сделать, но сначала они были шокированы. Но теперь они к этому привыкли», - говорить она.

Однако незнакомцы на улице неоднозначно реагируют на нетрадиционный стиль дерзкой красавицы. «Это любовь и ненависть 50/50, но я просто не позволяю этому задеть меня», - добавила блогер.

Однако, когда дело доходит до осуждающих ненавистников, которые время от времени пытаются пристыдить ее «безобразный вид», татуированная девушка сказала, что с радостью это игнорирует.

Несмотря на то что Миллиган уже внесла радикальные изменения в свой внешний вид, она сказала, что ее физическая реконструкция еще далеко не завершена.