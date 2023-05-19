На Гребенщикова составили протокол за правду о войне

«Понятия не имею, о чем речь. Я не знаю, будем ждать. Уж чего-чего, а про армию я вообще никогда ничего не говорил», - прокомментировал ситуацию Гребенщиков, которого цитирует Стархит .

Между тем, певца такие новости врядли сильно расстроены, ведь он давно поставил крест на террористической России и живет в Лондоне. «Я переехал давным-давно, много лет к этому стремился, потому что в Великобритании работать значительно приятнее, чем в России. Когда я в России, мне комфортно там, но если есть выбор, то в данный момент выбираю Англию, так как мне в студию ближе ездить», - сообщил певец.