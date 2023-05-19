Все мышцы атрофировались: врач рассказал о том, как проходит реабилитация Романа Костомарова

В Сети появляются новые подробности относительно состояния здоровья известного фигуриста Романа Костомарова.

Напомним, что медикам удалось его спасти, несмотря на тяжелую пневмонию, сепсис, микроинсульты и некроз. Последний, к слову, привел к ампутации стоп и частично кистей рук, и теперь Роману Костомарову необходимы протезы.

Однако врачи пока не спешат их устанавливать, несмотря на комфортное психологическое состояние Костомарова, отказавшегося от психолога.

Тем не менее, пока Костомаров не дотягивает до уровня, позволяющего заменить утраченные конечности. Оказалось, что за два месяца в коме у фигуриста атрофировались мышцы. К тому же он сильно потерял в весе, похудев, по разным данным, на 25 кг.

«Необходимо ее восстанавливать, делать массаж всего тела и такие упражнения, чтобы мышцы приходили в норму и он в целом физически окреп», – сказал терапевт Андрей Звонков.

К тому же Роман Костомаров перенес тяжелейшую пневмонию, его легкие еще не восстановились, поэтому медики считают, что пока рано оценивать его выносливость и самостоятельное дыхание.

Тем не менее, подготовка к протезированию Романа Костомарова все равно идет. По некоторым данным, врачи планируют операцию по протезированию, и это может произойти уже в ближайший месяц.

Костомарова общается с людьми и возвращается в нормальную жизнь. Фигурист обещал в скором времени вернуться к работе. Об этом рассказала актриса Валерия Ланская. По ее словам, Роман Костомаров лично сказал ей это во время разговора. «Меня чуть-чуть оттюнингуют, и я снова буду работать. Вот его слова», – сказал ей фигурист.