ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Таллинне ярко и с размахом отметили День вышиванки

Конгресс украинцев Эстонии 18 мая организовал в Таллинне шествие и другие мероприятия под названием «Рожденные в вышиванке». Выступила на празднике и посол Украины в Эстонии Марьяна Беца.

Шествие прошло по Старому городу к парку Таммсааре, где состоялся праздничный концерт. А во дворике Центра украинской культуры в этот день была открыта выставка украинской вышивки. Там же состоялось дефиле вышиванок, ярмарка и праздничный концерт. К слову, для дефиле были отобраны не просто красивые вещи, а вышиванки, имеющие особую ценность - старинные, семейные реликвии, дизайнерские работы. Смотрите галерею!