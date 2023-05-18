Умер актер сериала «Глухарь» Рустам Уразаев

Известно, что 65-летний Рустам Уразаев умер 18 мая. Пока что нет точных данных, какова причина смерти известного российского актера. Судя по всему, для многих это шок - потому что о дате и месте прощания публике еще не сообщили.

Рустам Уразаев родился 21 января 1958 года. После школы отправился в художественное училище, где обучался на отделении дизайна и художественного оформления, а после поступил на исторический факультет Ташкентского государственного университета.

В кино дебютировал в 70-х годах, снявшись в таких популярных проектах как «Рок-н-ролл для принцесс», «Атаман», «Псевдоним «Албанец». Самая известная его работа в культовом сериале «Глухарь», где он играл вместе с Максимом Авериным.