«Я влюбилась, но она секса не хочет»: откровенное интервью сиамских близнецов

В детстве сестрам приходилось искать курсы терапии и реабилитации, чтобы научиться совместно контролировать тело. Они начали ходить только в четыре года. У каждой из них по две руки, но только по одной ноге. Так как Кармен контролирует правую ногу, то она водит автомобиль, а Лупита, в свою очередь, «ответственная за музыку и навигацию».

Лупита и Кармен рассказывают, что преодолели много проблем и сейчас счастливы. «У нас прекрасная жизнь. Мы ходим в кино, на концерты (делим одно место на двоих), путешествуем на самолете», - рассказывают девушки.

Они также добавляют, что у них много общего: например, обе хотят работать с животными.

Девушки не только выглядят похоже, но и хотят идти по одному пути - стать ветеринарами.

Они не устают друг от друга, потому что просто не знаю, каково жить по отдельности.

Хотя в вопросах личной жизни их интересы различаются. У Кармен есть друг Даниэль, а Лупита думает, что она асексуалка. Кармен рассказывает, что на сайтах знакомств она не скрывает, что является сиамской близняшкой, поэтому получала много сообщений от фетишистов. Даниэль, по ее словам, был первым, кто не задавал вопросы по этой теме.