11 продуктов питания, которых врачи рекомендуют избегать

Все мы знаем, что лучше перекусить яблоком, чем упаковкой чипсов, но почему? Как именно «плохие» продукты вредят нашему здоровью?
Питание играет важную роль в поддержании нашего здоровья. Если про полезные продукты мы знаем очень много, то стоит разобраться и с вредными.
Novochag.ru предлагает узнать, какие продукты питания действительно негативно сказываются на здоровье и как их можно заменить.
Сладкие напитки
Сахар в составе любого продукта - очень плохой знак. Однако некоторые источники сахара хуже других, например, сладкие напитки особенно коварны. Дело в том, что когда мы пьем, мозг не регистрирует этот процесс, как «питание». То есть, даже если вы за один раз выпьете один литр газировки с сахаром, при этом получите обеденную норму калорий, вы все равно не откажетесь от приема пищи, ведь вы будете чувствовать голод.
Также при употреблении в больших количествах сахар может вызвать инсулинорезистентность (повышенную концентрацию инсулина в плазме крови) и способствовать развитию неалкогольной жировой болезни печени, диабета 2 типа и болезней сердца.
Что пить вместо этого?
Лучший вариант - это вода. Однако ученые говорят, что чай и кофе (без добавления сахара) тоже могут стать отличной заменой. Если вам хочется выпить прохладительный напиток, купите газированную воду и добавьте в нее дольку лимона.
Большинство фруктовых соков
Увы, но соки тоже относятся к категории «вредных продуктов», опять-таки из-за количества сахара, который производители щедро добавляют в свои напитки. Практически все соки в супермаркетах содержат столько же сахара, сколько газировка.
Отказаться от соков совсем?
Не стоит забывать о том, что всегда можно выпить свежевыжатый сок (но не стоит этим злоупотреблять). Также было доказано, что некоторые фруктовые соки могут быть полезны для здоровья, несмотря на содержание в них сахара, например, гранатовый и черничный.
Жареная пища
Жарка на сковороде и гриле - самый нездоровый метод приготовления пищи. Во-первых, этот процесс часто происходит с огромным количеством масла, что сильно повышает калорийность. Во-вторых, при приготовлении пищи на сильном огне образуется несколько видов вредных химических соединений. К ним относятся акриламиды, акролеин, гетероциклические амины, оксистеролы, полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) и многие другие! Многие из этих соединений были связаны с повышенным риском развития рака и сердечных заболеваний.
Как готовить?
Лучше всего выбирать более мягкие методы обработки пищи: варка, тушение, бланширование и приготовление на пару.
Выпечка, печенье и пирожные
Главная проблема в таких сладостях состоит в том, что они очень калорийны (и, безусловно, вкусны), но почти не имеют полезных питательных веществ. Сахар, рафинированная пшеничная мука, трансжиры (которые не могут быть переработаны организмом) и много, очень много консервантов (если мы говорим о магазинном производстве). Такая еда способствует ожирению и дефициту полезных микроэлементов, есть ее абсолютно бесполезно.
Что делать, если хочется сладенького?
Если вы не можете отказаться от десерта, попробуйте греческий йогурт, свежие фрукты или темный шоколад.
Картофель фри и чипсы
Несмотря на то что многие люди уверены, что картофель - это зло, на самом деле свежая белая картошка достаточно полезна. Однако то же самое нельзя сказать о картофеле фри и чипсах. Эти продукты невероятно калорийны, а их порции очень малы! Их легко можно съесть в чрезмерном количестве, даже не заметив. Многие исследования говорят о том, что именно эти продукты являются причиной ожирения во многих странах.
Эти продукты также могут содержать большое количество акриламидов, которые являются канцерогенными веществами, образующимися при жарке или запекании картофеля.
Что же делать?
Картофель лучше употреблять отварным, а не жареным. Если вам хочется перекусить или «похрустеть», лучше выберете орехи или морковь.
Низкокалорийный йогурт
Йогурт может быть очень полезным продуктом, увы, большинство вариантов в супермаркетах таковыми не являются. Одним из популярных продуктов в магазинах является низкокалорийный йогурт, в котором мало жира, но очень много сахара! Производители идут на такую хитрость чтобы компенсировать вкус, который обеспечивает именно жир. Кроме того, многие йогурты не содержат пробиотических бактерий, как принято считать. Они обычно пастеризуются, что убивает большинство бактерий.
Как выбрать йогурт?
Лучше остановиться на обычном жирном йогурте без сахара и каких-либо вкусовых добавок.
Мороженое
И мороженое попало в список вредных продуктов! Многие врачи отмечают, что сейчас, когда выбора так много, в этот продукт добавляют все больше сахара. Также оно очень калорийно и его легко переесть.
Как быть?
Не стоит отказывать себе в удовольствии полакомиться мороженым, однако стоит выбирать самые простые варианты с минимальным количеством добавок.
Переработанное мясо
Диетологи советуют не игнорировать мясо в своем рационе и иногда употреблять нежирные виды необработанного мяса. Однако такую рекомендацию вряд ли можно услышать в адрес колбас, бекона, сосисок и других мясных деликатесов.
Исследования показывают, что люди, которые едят обработанное мясо, имеют более высокий риск серьезных заболеваний, включая рак толстой кишки, диабет 2 типа и болезни сердца.
А если очень хочется?
Сегодня многие фермы делают бекон и сосиски из собственной продукции. Если же в вашем регионе такая деятельность не очень распространена, то стоит избегать обработанного мяса совсем.
Плавленый сыр
В умеренных количествах сыр может быть очень полезен. Маленький кусочек этого продукта полон питательных веществ! Тем не менее, плавленые сырные продукты совсем не похожи на обычный сыр. В основном они сделаны из масс (вещество с высоким содержанием эмульгаторов, растительных масел, натрия, пищевых красителей, консервантов и сахара), которые не имеют ничего общего с сыром, а только напоминают его внешний вид и текстуру.
Как выбирать?
Всегда читайте состав продуктов, однако стоит отметить, что плавленый сыр почти никогда не бывает полезен. Лучше есть настоящий продукт. Особенно полезны фета, моцарелла и творожные сыры.
Высококалорийные кофейные напитки
Кофе богат антиоксидантами и обладает многими полезными свойствами. Любители кофе имеют более низкий риск серьезных заболеваний, таких как диабет 2 типа и болезнь Паркинсона. Но популярность этого напитка сыграла с ним злую шутку! Огромное количество кофеен, которых с каждым годом становится только больше, из-за конкуренции предлагает все более интересные варианты коктейлей с кофе. Сливки, сироп, посыпка, сахар превращают кофе в настоящую бомбу. Такие напитки могут быть слаще, чем стакан газировки.
Какой кофе стоит пить?
Черный кофе - идеальный вариант. Если же вам хочется более мягкого вкуса не бойтесь добавить в него немного молока.
Сильно переработанные продукты
Главное отличие таких продуктов заключается в том, что их состав «модифицируется» на стадии производства. Ингредиенты, которые сокращают срок годности извлекаются и добавляются те, которые помогают сохранить его свежим дольше.
В такой еде много соли и сахара, трансжиров (которые не переваривает наш организм), мало клетчатки и микронутриентов. В итоге такая пища приводит к набору веса, диабету 2 типа и на 26% повышает риск преждевременной смерти
Как быть?
Когда вы ходите по магазинам, обязательно читайте этикетки на упаковках продуктов. Всегда делайте выбор в пользу цельных продуктов, а не полуфабрикатов.