11 продуктов питания, которых врачи рекомендуют избегать

Картофель фри и чипсы

Несмотря на то что многие люди уверены, что картофель - это зло, на самом деле свежая белая картошка достаточно полезна. Однако то же самое нельзя сказать о картофеле фри и чипсах. Эти продукты невероятно калорийны, а их порции очень малы! Их легко можно съесть в чрезмерном количестве, даже не заметив. Многие исследования говорят о том, что именно эти продукты являются причиной ожирения во многих странах.

Эти продукты также могут содержать большое количество акриламидов, которые являются канцерогенными веществами, образующимися при жарке или запекании картофеля.

Что же делать?

Картофель лучше употреблять отварным, а не жареным. Если вам хочется перекусить или «похрустеть», лучше выберете орехи или морковь.

Низкокалорийный йогурт

Йогурт может быть очень полезным продуктом, увы, большинство вариантов в супермаркетах таковыми не являются. Одним из популярных продуктов в магазинах является низкокалорийный йогурт, в котором мало жира, но очень много сахара! Производители идут на такую хитрость чтобы компенсировать вкус, который обеспечивает именно жир. Кроме того, многие йогурты не содержат пробиотических бактерий, как принято считать. Они обычно пастеризуются, что убивает большинство бактерий.

Как выбрать йогурт?

Лучше остановиться на обычном жирном йогурте без сахара и каких-либо вкусовых добавок.

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