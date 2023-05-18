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ОПАСНО! ⟩ Названы десять стран, куда туристам лучше не ездить

Limon.ee
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Фото: Shutterstock

Туристический портал The Swiftest опубликовал список десяти самых опасных для туризма стран. При составлении этого рейтинга учитывались такие факторы, как уровень преступности, смертность от отравлений и антисанитарии, частота ДТП и риск стихийных бедствий.

Вот список самых опасных стран: ЮАР, Индия, Доминиканская Республика, Мексика, Бразилия, Камбоджа, Филиппины, Саудовская Аравия, Вьетнам и Индонезия.

ЮАР занимает первое место в этом списке из-за высокого уровня убийств (36,40 на 100 000 населения) и смертности в ДТП, где она занимает шестую позицию. Об этом сообщает Travel Rambler.

Индия получает низкие оценки из-за проблем с антисанитарией, а Доминиканская Республика - из-за частых ДТП, вызванных нарушениями правил дорожного движения, превышением скорости и вождением в состоянии алкогольного опьянения.

С другой стороны, в качестве безопасных для туристов стран портал называет Данию, Сингапур, Нидерланды, Израиль и Швейцарию.

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