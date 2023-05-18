ОПАСНО! ⟩ Названы десять стран, куда туристам лучше не ездить

Туристический портал The Swiftest опубликовал список десяти самых опасных для туризма стран. При составлении этого рейтинга учитывались такие факторы, как уровень преступности, смертность от отравлений и антисанитарии, частота ДТП и риск стихийных бедствий.
Вот список самых опасных стран: ЮАР, Индия, Доминиканская Республика, Мексика, Бразилия, Камбоджа, Филиппины, Саудовская Аравия, Вьетнам и Индонезия.
ЮАР занимает первое место в этом списке из-за высокого уровня убийств (36,40 на 100 000 населения) и смертности в ДТП, где она занимает шестую позицию. Об этом сообщает Travel Rambler.
Индия получает низкие оценки из-за проблем с антисанитарией, а Доминиканская Республика - из-за частых ДТП, вызванных нарушениями правил дорожного движения, превышением скорости и вождением в состоянии алкогольного опьянения.
С другой стороны, в качестве безопасных для туристов стран портал называет Данию, Сингапур, Нидерланды, Израиль и Швейцарию.
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