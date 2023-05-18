ФОТО ⟩ Лидер EKRE Мартин Хельме отмечает годовщину свадьбы

«Сегодня 22-я годовщина нашей с Ээвой свадьбы! - пишет Мартин Хельме в социальных сетях. - Бронза здесь! До золота еще 28 лет, и мы проживем в радости».

Пара также поделилась с подписчиками несколькими замечательными фотографиями.

Два года назад, когда супруги отмечали 20-ю годовщину свадьбы - жемчужную, они сказали, что секрет долгого брака - это любовь. «Когда есть любовь, она сопровождается терпение и мудростью», - уверена Эева Хельме.