ФОТО ⟩ Лидер EKRE Мартин Хельме отмечает годовщину свадьбы

Председатель Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Мартин Хельме отмечает 18 мая годовщину свадьбы с супругой Ээвой.
«Сегодня 22-я годовщина нашей с Ээвой свадьбы! - пишет Мартин Хельме в социальных сетях. - Бронза здесь! До золота еще 28 лет, и мы проживем в радости».
Пара также поделилась с подписчиками несколькими замечательными фотографиями.
Два года назад, когда супруги отмечали 20-ю годовщину свадьбы - жемчужную, они сказали, что секрет долгого брака - это любовь. «Когда есть любовь, она сопровождается терпение и мудростью», - уверена Эева Хельме.
В честь этого знаменательного дня супруги устроили праздничный ужин в ресторане. Хельме особенно повезло, так как они пили итальянский лимонный ликер за счет заведения. «Нам принесли в подарок лимончелло, и этот напиток вызвал у нас теплые воспоминания о замечательных поездках в Италию», - отметила Эева.