А ЕСЛИ ТРАНЗИТОМ? ⟩ Черный список страны: тотальное ограничение на въезд или варианты есть?

В мире существуют различные меры и ограничения, которые страны могут применять к отдельным провинившимся лицам. Одной из таких мер является так называемый черный список, представляющий собой список лиц, которым запрещен въезд на территорию определенной страны. В данной статье мы рассмотрим особенности подобного списка в Эстонии и последствия нахождения в подобной базе данных.

Ограничения на въезд в Эстонию:

По словам пресс-службы PPA, Департамент полиции и погранохраны Эстонии сам не составляет никаких черных списков, подобный список лиц, которым запрещен въезд на территорию страны по разным причинам, поддерживает Министерство внутренних дел. Также существует список лиц, которым запрещен въезд в Шенгенскую зону в целом. Если человек попытается пересечь границу и въехать в Эстонию, его остановят.

Безусловно, в Шенгенской зоне нет как таковых наземных границ, однако при въезде в страну по земле, в приграничной зоне всегда стоит патрульно-пограничная служба, которая выборочно может остановить автомобиль для проверки документов.

Ikla piiripunkt, piirikontroll FOTO: Mailiis Ollino/pärnu Pm Фото: Mailiis Ollino/Pärnu Postimees

Проверка наличия запрета на въезд

Для проверки наличия запрета на въезд конкретному лицу можно воспользоваться официальным ресурсом Министерства внутренних дел Эстонии.

Проверку можете осуществить ЗДЕСЬ.

Положения закона и меры, которые возможно применить к человеку, который нарушил запрет на въезд в Эстонию, можно найти ТУТ.

Последствия нарушения запрета на въезд