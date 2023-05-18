ВИДЕО ⟩ «С ума сошел?» Несущийся на электросамокате Юри Ратас развеселил пользователей Сети

Видео с Юри Ратасом, катающегося на электросамокате Bolt по Таллинну, стало вирусным в TikTok. Всего за два дня видео набрало 160 000 просмотров. «Юри Ратас, с ума сошел?» - спрашивается в видеоклипе, где политик едет на самокате с площади Вабадузе в сторону Тоомпеа.

«Я проснулся в своем новом Bugatti», - шутят многие. «Даже для Юри цены на бензин высокие», - написал один в комментариях. «Это реально?» - удивляются многие. «К сожалению, машину пришлось оставить у дома из-за пробок в Таллинне…»

Однако многих смутило то, что политик был без шлема. Хотя это и не обязательно, некоторые сочли, что это было бы хорошим примером для других людей. «Где шлем? Ой ой!» - пишут в комментариях. «Юрка, где шлем?»