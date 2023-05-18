Слух дня: сериал «Сплетница» возвращается с оригинальным составом

И вот на днях в официальных соцсетях проекта вновь появилось будоражащее послание от сплетницы. Причем на этот раз оно еще и сопровождалось фото с оригинальным кастом сериала, в который входят Блейк Лайвли, Лейтон Мистер, Пенн Бэджли, Чейс Кроуфорд, Эд Вествик и Тейлор Момсен.

«С возвращением, жители Верхнего Ист-Сайда. После долгого отсутствия я вижу, что вы быстро испачкали чистые листы, которые я дала вам», - гласит публикация, которая моментально привела в смятение всех фанатов истории про золотую молодежь Манхэттена. Аудитория требует объяснений и лелеет надежду, что продолжение ленты действительно может состояться с незаменимыми героями «Сплетницы».

Welcome back, Upper East Siders. After a long time away, I see it didn’t take much time for you to dirty up the clean slates I gave you. #GossipGirl pic.twitter.com/3HY31XEO7m — Gossip Girl (@gossipgirl) May 16, 2023