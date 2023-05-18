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Слух дня: сериал «Сплетница» возвращается с оригинальным составом

Limon.ee
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Лейтон Мистер, Блейк Лайвли и Тейлор Момсен, сериал "Сплетница".
Лейтон Мистер, Блейк Лайвли и Тейлор Момсен, сериал "Сплетница". Фото: HO

В умении интриговать аудиторию создателям культового сериала точно не откажешь. С момента завершения той самой «Сплетницы» прошло уже 10 лет, а с тех пор как «провалилась» перезагрузка знаменитой истории от HBO - всего несколько месяцев, пишет Супер.

И вот на днях в официальных соцсетях проекта вновь появилось будоражащее послание от сплетницы. Причем на этот раз оно еще и сопровождалось фото с оригинальным кастом сериала, в который входят Блейк Лайвли, Лейтон Мистер, Пенн Бэджли, Чейс Кроуфорд, Эд Вествик и Тейлор Момсен.

«С возвращением, жители Верхнего Ист-Сайда. После долгого отсутствия я вижу, что вы быстро испачкали чистые листы, которые я дала вам», - гласит публикация, которая моментально привела в смятение всех фанатов истории про золотую молодежь Манхэттена. Аудитория требует объяснений и лелеет надежду, что продолжение ленты действительно может состояться с незаменимыми героями «Сплетницы».

Надеемся, что создатели сериала не разочаруют преданных фанатов. Ведь уже сейчас под свежим постом сплетницы многие пишут, что слышать ничего не хотят о перезагрузке, если в ней не будет участвовать знаменитый каст. А другие отмечают, что душу готовы продать, чтобы стать свидетелями «взрослых» интриг подросших героев оригинальной картины. Ждем!

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