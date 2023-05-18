С Днем вышиванки! Смотри, в какой национальной одежде предстали Владимир и Елена Зеленские

«В чем же ее "код", о котором так часто говорим? Возможно, в том, что каждая неповторима – как и каждый человек. И в то же время – соединяет с поколениями, соотечественниками, единомышленниками, страной, домом. Машина времени и пространства, воплощенная в одежде. Что-то, благодаря чему мы помним: каждый и каждый из нас – уникальный и важный. Как узор на полотне. А вместе мы большая сила и взаимопомощь – в любых испытаниях и победа – над любым нападающим», – написала Зеленская.