С Днем вышиванки! Смотри, в какой национальной одежде предстали Владимир и Елена Зеленские

Президент Украины Владимир Зеленский 18 мая, в День вышиванки опубликовал в Facebook пост в этой национальной одежде, сообщает Gordon.ua. Также поступила и его супруга, опубликовав фото из Сеула.
Владимир Зеленский надел вышиванку оливкового цвета с белой тонкой вышивкой.
«В этом году два смысла, объединенные одной датой, 18 мая. 79 лет назад в этот день советские власти начали депортацию крымскотатарского народа. Народа, который хотели стереть, лишить дома, лишить права на жизнь. Но народ сохранился. И будет жить свободно!» – написал президент Украины.
Он рассказал о своей вышиванке.
«Сегодня на мне особенная вышиванка – с орнаментами, символизирующими единство украинского и крымскотатарского народов. Символы нашей силы и стремления жить в своем доме», – написал он.
Зеленский пожелал, чтобы нынешний День вышиванки в Украине стал напоминанием о том, «через что пришлось пройти нашим людям и как крепка наша культура».
«Вечная память всем нашим людям, чьи жизни были отняты тоталитарными режимами! Уважаем наши народы, их силу и культуру!» – завершил сообщение Зеленский.
Супруга президента Украины, Елена Зеленская в День вышиванки опубликовала в Facebook пост из Сеула (Южная Корея). Первая леди рассказала, что многие представители украинской диаспоры в Сеуле надели вышиванки.
«Сегодня вижу это своими глазами – потому что встречаюсь с украинской диаспорой в Республике Корея. Здесь более 2 тыс. наших сограждан, но это небольшое общество – мощная движущая сила митингов, мероприятий и просветительской работы в поддержку Украины.
В то же время, представляю другие страны и города мира сейчас. Сегодня они более цветные и яркие благодаря нашему Дню вышиванки, который теперь приобрел всемирный масштаб», – написала Зеленская.
Первая леди поделилась рассуждениями о сути «кода» украинской вышиванки.
«В чем же ее "код", о котором так часто говорим? Возможно, в том, что каждая неповторима – как и каждый человек. И в то же время – соединяет с поколениями, соотечественниками, единомышленниками, страной, домом. Машина времени и пространства, воплощенная в одежде. Что-то, благодаря чему мы помним: каждый и каждый из нас – уникальный и важный. Как узор на полотне. А вместе мы большая сила и взаимопомощь – в любых испытаниях и победа – над любым нападающим», – написала Зеленская.
Сама она предстала в белой блузе-вышиванке, выполненной в технике «ришелье».