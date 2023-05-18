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ТАКОГО НИКТО НЕ ОЖИДАЛ! ⟩ Во внешности Джонни Деппа заметили жуткую деталь – фанаты в шоке

Limon.ee
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Джонни Депп.
Джонни Депп. Фото: DGP

В этом году Джонни Депп оказался в центре внимания на Каннском кинофестивале. Но не только из-за главной роли в исторической драме «Жанна Дюбарри», после показа которой, по заявлению Variety, зрители искупали актера в семиминутных овациях. Дело в том, что пользователи Сети заметили на фото Джонни с красной дорожки одну деталь и до сих пор не могут прийти в себя, пишет Супер.

В общем, на снимках, где звезда «Пиратов Карибского моря» улыбается, отчетливо видны плохие зубы актера.

Twitter возмущен. «Зубы Джонни Деппа буквально гниют», «Почему я должен смотреть фотографии ужасных зубов Джонни Деппа крупным планом?», «Депп выглядит так, будто кто-то выкрасил его зубы в черный цвет», «Снимки зубов Джонни Деппа испортили мне настроение», - сокрушаются фанаты над «голливудской улыбкой» секс-символа кино.

Однако зубы зубами, а талант, имя и многолетнюю любовь зрителей просто так не отменишь.

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