ТАКОГО НИКТО НЕ ОЖИДАЛ! ⟩ Во внешности Джонни Деппа заметили жуткую деталь – фанаты в шоке

В этом году Джонни Депп оказался в центре внимания на Каннском кинофестивале. Но не только из-за главной роли в исторической драме «Жанна Дюбарри», после показа которой, по заявлению Variety, зрители искупали актера в семиминутных овациях. Дело в том, что пользователи Сети заметили на фото Джонни с красной дорожки одну деталь и до сих пор не могут прийти в себя, пишет Супер.
В общем, на снимках, где звезда «Пиратов Карибского моря» улыбается, отчетливо видны плохие зубы актера.
Twitter возмущен. «Зубы Джонни Деппа буквально гниют», «Почему я должен смотреть фотографии ужасных зубов Джонни Деппа крупным планом?», «Депп выглядит так, будто кто-то выкрасил его зубы в черный цвет», «Снимки зубов Джонни Деппа испортили мне настроение», - сокрушаются фанаты над «голливудской улыбкой» секс-символа кино.
Однако зубы зубами, а талант, имя и многолетнюю любовь зрителей просто так не отменишь.
Ключевые слова