ТАКОГО НИКТО НЕ ОЖИДАЛ! ⟩ Во внешности Джонни Деппа заметили жуткую деталь – фанаты в шоке

В этом году Джонни Депп оказался в центре внимания на Каннском кинофестивале. Но не только из-за главной роли в исторической драме «Жанна Дюбарри», после показа которой, по заявлению Variety, зрители искупали актера в семиминутных овациях. Дело в том, что пользователи Сети заметили на фото Джонни с красной дорожки одну деталь и до сих пор не могут прийти в себя, пишет Супер.