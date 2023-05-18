ЧУДО ⟩ Четверо детей, младшему из которых 11 месяцев, найдены живыми спустя 16 дней после крушения самолета

Сегодня стало известно, что взрослые погибли — их тела обнаружили спасатели. А детям, чей возраст составляет 13, 9 лет, 4 года и 11 месяц, чудом удалось уцелеть. 16 дней ребята (девочка и три мальчика) провели в джунглях. Они питались едой, находящейся в самолете. Старший ребенок, по словам очевидцев, построил несколько шалашей из палок и резинок для волос…