1 мая в джунглях Колумбии упал самолет Cessna 206, на борту которого находились семеро человек — трое взрослых и четверо детей.
ЧУДО ⟩ Четверо детей, младшему из которых 11 месяцев, найдены живыми спустя 16 дней после крушения самолета
Сегодня стало известно, что взрослые погибли — их тела обнаружили спасатели. А детям, чей возраст составляет 13, 9 лет, 4 года и 11 месяц, чудом удалось уцелеть. 16 дней ребята (девочка и три мальчика) провели в джунглях. Они питались едой, находящейся в самолете. Старший ребенок, по словам очевидцев, построил несколько шалашей из палок и резинок для волос…
«Надежда найти детей живыми появилась после того, как военные нашли неподалеку от обнаруженного 15 мая самолета остатки недавно съеденных фруктов, емкость для детского питания и другие предметы, которые могли использовать потерпевшие», — рассказал источник.
Сейчас жизни ребят ничего не угрожает, и они находятся под присмотром врачей. Мать детей погибла при крушении воздушного судна.
К слову, причиной трагедии, по предварительным данным, стала неисправность двигателя самолета.