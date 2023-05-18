Пять имен мужчин, которые не разрешают женам общаться с подругами

Алексей – боится, что жена обсуждает его с подругами

Несмотря на проявление заботы и преданности, Алексей - собственник и ревнивец. Его жене или девушке можно позабыть о своих подругах, так как мужчина не разрешит с ними видеться. Это касается и переписки в чатах.

Алексей, из-за скрытой низкой самооценки, боится, что девушки обсуждают личную жизнь каждой, в предельно откровенных подробностях. Он не хочет стать объектом насмешек. При этом он редко, но разрешает недолгие встречи в кафе. В общественных местах, по мнению Алексея, девушки не смогут сильно откровенничать о мужьях.

Илья – постепенно отсеивает всех ее подруг

В переводе имя означает «Мой Бог». Илья нередко считает себя главнее во всем, даже в отношениях. Он твердо уверен, что за ним последнее слово — в выборе фильма, места отдыха и еды на ужин.

Если в начале отношений Илья не против, чтобы его девушка встречалась с подругами, то с возрастом все меняется. При знакомстве с друзьями любимой он проявит дружелюбие и интеллигентность. Но дома признается, что ему никто не понравился и ей не стоит с ними общаться.

Руслан – боится влияния подруг