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Дурное известие и разрыв отношений: Володина назвала знак, который вышел на черную полосу своей жизни

Limon.ee
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Плохое известие. Иллюстративное фото
Плохое известие. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Эти люди должны запастись терпением, пишет teleprogramma.pro.

Астролог Василиса Володина предупредила Овнов, что они вступили не в самую лучшую пору своей жизни. К счастью, она будет кратковременной.

Есть вероятность того, что кто-то принесет Овнам дурные известия. Также представителей зодиакальной системы ждут конфликты и скандалы с представителями противоположного пола.

Чтобы судьба вернулась на свой прежний благоприятный путь, Овнам необходимо завершить ранее начатые дела.

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