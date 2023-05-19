МАГИЯ БОГАТСТВА И ПРОЦВЕТАНИЯ ⟩ Новолуние в Тельце 19 мая: мощный прогноз для всех знаков Зодиака

Астролог и таролог Юлия Лифанова рассказывает, что принесет энергетика самой мощной лунации весны в соединении с планетом подарков Юпитером. Такое нельзя пропустить!
Если и есть действительно волшебные даты весны 2023, то Новолуние 19 мая в Тельце по всем параметрам соответствует наиболее энергетически заряженному дню. Все дело в том, что именно в этот день начинается новый цикл Луны, а происходит он в соединении с Юпитером! Как известно, эта планета в астрологии славится щедростью и умением дарить подарки, а Новолуние просто откроет сундук с этими сокровищами.
У всех нас будет наблюдаться рост финансовых и эстетических амбиций, а желание впустить в свою жизнь гедонизм и удовольствия будут расширятся с 19 мая буквально весь 2023 год!
Помните, что именно в новолуние образуется мощная энергия для начинания чего-либо: обязательно составьте список желаний, отправляйте запросы во Вселенную и просто внутри себя просите о чудесах. Все это может реально случится совсем скоро!
Для того чтобы «включить» магию, начните 19 мая что-то новое: диету, спорт, макияж, какое-то хобби, откройте накопительный счет в банке или просто посадите растение. Эта энергия приумножится благодаря Юпитеру, вы потом поймете, что действие сработало - в вашу жизнь начнут приходить дары.
Интересно, что в момент новолуния в Тельце будет находится аж шесть планет нашей галактики, то есть событие 19 мая может поставить огромный акцент на той сфере, за которую отвечает Телец в вашей натальной карте. Давайте узнаем прогноз для всех знаков Зодиака - читайте для своего знака Солнца, асцендента и Луны.
Прогноз для всех знаков Зодиака
Овен
Новолуние происходит в вашем секторе финансов - у вас может резко повысится самооценка, а еще появится новый денежный поток. Например, к Новолунию вам могут внезапно сделать большую прибавку в зарплате или увеличится количество заказов, что приведет вас к мощному финансовому прогрессу.
Также вы просто почувствуете, что у вас медленно и верно начинает расти корона - вы просто будете понимать, насколько сильным и успешным человеком вы являетесь. Возможно, это связано с тем, как вас оценивают другие люди. Вам могут сделать роскошный подарок, который буквально поднимает ваше чувство собственного достоинства до небес.
Телец
Новолуние происходит в вашем знаке, а значит именно ваша жизнь словно бы начинается с нового листа: Юпитер и еще пять планет в созвездии Тельца буквально поставят вас в центр внимания. Вероятно, что вы начнете какой-то важный новый цикл в жизни: в отношениях, во внешности (захотите сменить или освежить имидж, прическу), в профессии. У вас может появиться новое звание, статус, регалии или какая-то отметка от общества, которая будет максимально значимой и поднимет ваш авторитет в глазах других. Например, вы можете получить звание профессора, босса, директора, или у вас появиться важный документ международного типа.
Также в вашей жизни может начаться новый этап, связанный с вашим становлением. Вы как бы входите в новую реку, но не волнуйтесь - вы всегда об этом мечтали, поэтому события по Новолунию будут очень приятные. В бытовом плане вероятно обновление гардероба, покупки, поход в салон.
Близнецы
Новолуние происходит в вашем секторе уединения, а значит вы можете оказаться где-то далеко: на море, в горах, лесу, парке, в спа, либо будете проходить важное духовное преображение. Когда шесть планет находятся в секторе подсознания, как в случае с Близнецами, Вселенная ставит акцент на том, как важно задуматься о своей душе и о ее истинных потребностях. Вы можете углубиться в себя благодаря ишине и уединению, когда сможете отключится от чужих оценок, чтобы услышать себя.
Также у вас может начаться курс психотерапии, либо у вас появится учитель/гуру/коуч, который поможет вам проработать психоэмоциональные паттерны поведения в вашей жизни. То, что вы не осознавали в себе, вы явно увидите 19 мая. Также вероятно, что вскроется какая-то тайна.
Рак
Новолуние происходит в вашем секторе друзей и сообществ: у вас может появиться некая группа поддержки, комьюнити или сообщество, в котором вам будет комфортно развиваться. Эти люди могут быть связаны с искусством, эстетикой, творчеством, питанием, спортом и уходом за телом. Например, вы можете обновить карточку в фитнес, начать какое-то хобби.
Также у вас может появиться успешный новый друг - человек, который будет богат, успешен, довольно значим в обществе. 19 мая вы можете побывать на красивой вечеринке или празднике.
Лев
Новолуние происходит в вашем секторе карьеры и статуса: вы можете получить новое назначение, или у вас появится какое-то звание. Оно может быть связано как с карьерой, так и с гражданскими отношениями (статусы: мать, жена, крестная, тетя). Также вероятно, что вы сами в момент Новолуния почувствуете импульс поставить себе важную задачу, она может быть связана с каким-то важным достижением финансового типа. Например, цель - накопить на квартиру, на поездку, на какое-то улучшение вашей жизни.
Для Львов, которые озабочены карьерой, начинаются важные времена: Новолуние может принести новое звание на абсолютно новом проекте. И только к 28 октября 2023 года вы получите реальные результаты по этому делу.
Дева
Новолуние происходит в вашем секторе поездок и образования - вы можете отправиться в путешествие или задумаетесь о новом цикле обучения. Также вероятно, что у вас появится важный и значимый человек в жизни, который сильно полвияет на ваше мировоззрение, духовность, ценности и на то, что управляет вашими взглядами на жизнь. Вы почувствуете расширение того, как вы видите этот мир: словно бы раньше вы видели все на 20%, а теперь на 120%! И это феноменально повлияет на вас, проталкивая вашу жизнь в финансовом плане далеко вперед. Кстати, благодаря Новолунию вы можете начать вести соцсети, издать свои литературные труды или у вас появится ваш личный продюсер.
Также в Новолуние у вас может начаться судебный процесс, но Юпитер в секторе правосудия буквально «прикроет» вас от всех невзгод. До июня 2024 вы выиграете все судебные иски.
Весы
Новолуние происходит в вашем секторе семейных капиталов и кризиса - вероятно, что у вас начинается новый цикл в вопросах бюджета с партнером. Возможно, что вы решитесь на кредит, ипотеку или займетесь оформлением наследства или какой-то крупной суммы (страховка). Кроме того, у вас может появиться идея по большому капиталовложению.
Важно отметить, что Новолуние подсветит некий кризисный вопрос в вашей жизни, связанный с общей тенденцией к глубокой трансформации вашей личности. Вы можете заметить, что чувствуете приближение какого-то кризисного состояния, когда важно совершить переоценку себя. У вас может появится психолог, таролог, астролог. Также Новолуние может подвести вас к тому, что надо сделать операцию.
Скорпион
Новолуние происходит в вашем секторе партнеров: у вас могут начаться новые отношения благодаря знакомству с каким-то ярким и довольно успешным человеком. Кроме того, это же Новолуние связано с улучшением в рабочей среде - у вас могут вырасти заказы, могут появиться новые подписчики в соцсетях, а кроме того работодатель может улучшить ваш трудовой договор.
Также вероятно, что вы сами начнете какой-то важный цикл в ваших отношениях. В минусе это может быть началом бракоразводного процесса, а в плюсе - принятие решения съехаться вместе с партнером или узаконить ваши отношения.
Стрелец
Новолуние происходит в вашем секторе здоровья и работы. Во-первых, у вас может начаться новый цикл, связанный с лечением, и ваш врач превзойдет все ваши самые смелые мечты. Это будет очень профессиональный человек, который медленно и терпеливо поможет вам выздороветь. Во-вторых, у вас может начаться новый процесс на работе или в коллективе. Появится новый сотрудник или коллега, а, может быть, даже руководитель, который слегка поменяет ваш режим дня и распорядок труда.
В каком-то плане могут вырасти ваши обязательства, но это будет для вас выгодно с точки зрения полезных связей и улучшения условий труда. Например, вам могут подарить телефон, компьютер или оплатить медицинскую страховку в связи с увеличением нагрузки.
Козерог
Новолуние происходит в вашем секторе личных проектов и симпатии! Во-первых, вы можете реально начать свое дело, или ваше хобби станет весомее и вы решитесь на нем зарабатывать. Также вероятно появление влюбленности: вы можете познакомится с каким-то довольно успешным мужчиной, с которым у вас сначала могут быть рабочие отношения, которые быстро перейдут в романтические.
Для Козерогов, которые мечтают о беременности, Новолуние может принести зачатие или уже рождение ребенка. В любом случае энергетика 19 мая будет очень благостная в ваш адрес: вы почувствуете позитив, вас могут пригласить на праздник, вечеринку или на приятное свидание в ресторан.
Водолей
Новолуние происходит в вашем секторе недвижимости: вы можете купить жилье, переехать и праздновать новоселье. Если пока нового дома нет на горизонте, то именно к 19 мая вы можете задуматься о том, что пора продавать имущество или покупать что-то новое.
Новолуние может сильно расширить ваши амбиции: вы можете захотеть купить землю, например, под строительство дома или даже фермы. В любом случае идея будет точно нести энергетику благополучия в вашу жизнь, и в бытовом плане вы улучшаете свое место жительства. Также Новолуние может касаться вашей мамы, именно у нее может произойти что-то важное.
Рыбы
Новолуние происходит в вашем секторе поездок, маршрутов и новых родственников. Во-первых, к вам могут приехать гости, либо вы сами отправитесь куда-то в поездку. Кроме того, у вас может начаться новый цикл в обучении, документообороте или получении какого-то навыка. Также в Новолуние вы просто можете купить билеты или забронировать тур.
Что касается родственных связей, то новолуние сделает акцент на отношениях с братьями и сестрами. Именно у них может случится важное событие (развод, свадьба, миграция).