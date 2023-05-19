МАГИЯ БОГАТСТВА И ПРОЦВЕТАНИЯ ⟩ Новолуние в Тельце 19 мая: мощный прогноз для всех знаков Зодиака

Близнецы

Новолуние происходит в вашем секторе уединения, а значит вы можете оказаться где-то далеко: на море, в горах, лесу, парке, в спа, либо будете проходить важное духовное преображение. Когда шесть планет находятся в секторе подсознания, как в случае с Близнецами, Вселенная ставит акцент на том, как важно задуматься о своей душе и о ее истинных потребностях. Вы можете углубиться в себя благодаря ишине и уединению, когда сможете отключится от чужих оценок, чтобы услышать себя.

Также у вас может начаться курс психотерапии, либо у вас появится учитель/гуру/коуч, который поможет вам проработать психоэмоциональные паттерны поведения в вашей жизни. То, что вы не осознавали в себе, вы явно увидите 19 мая. Также вероятно, что вскроется какая-то тайна.

Рак

Новолуние происходит в вашем секторе друзей и сообществ: у вас может появиться некая группа поддержки, комьюнити или сообщество, в котором вам будет комфортно развиваться. Эти люди могут быть связаны с искусством, эстетикой, творчеством, питанием, спортом и уходом за телом. Например, вы можете обновить карточку в фитнес, начать какое-то хобби.

Также у вас может появиться успешный новый друг - человек, который будет богат, успешен, довольно значим в обществе. 19 мая вы можете побывать на красивой вечеринке или празднике.

Лев