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ФОТО ⟩ Женщину выгнали из самолета из-за ее груди: что не понравилось экипажу

Limon.ee
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Салон самолета. Иллюстративное фото
Салон самолета. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Модель призвала прекратить дискриминацию, пишет tsn.ua.

25-летняя модель Мэри Магдалина заявила, что ее выгнали из самолета из-за ее внешности. Женщина утверждает, что экипажу не понравилась ее 10-килограммовая грудь.

Об этом пишет mirror.co.uk.

25-летняя Мэри Магдалина говорит, что бортпроводники велели ей выйти из самолета, потому что она была в наушниках и не слушала инструкций экипажа.

Модель, которая во время инцидента была одета в леггинсы и спортивный бюстгальтер, не верит, что это была настоящая причина, и считает, что к «девушке с маленькой грудью» отнеслись бы совсем по-другому.

«Меня сняли с рейса из-за моего внешнего вида. Пожалуйста, прекратите дискриминацию, это отвратительно. Я сейчас чувствую себя такой обескураженной и униженной, вы даже не представляете. Очевидно, что она выгнала меня из-за моей одежды, потому что я выгляжу слишком откровенно. Но это незаконно, поэтому ей пришлось сказать, что это потому, что я спала и не слышала ее», – заявила девушка.

Модель не назвала авиакомпанию, которой она летела, однако убеждена, что стала жертвой дискриминации из-за своего внешнего вида.

«Эта дискриминация увеличенных тел очень распространена. Огромная в социальных сетях и даже в реальной жизни. Я не пытаюсь играть роль жертвы, я просто делюсь реальностью происходящего», - говорит Мэри.

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