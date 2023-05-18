Пять смертельно опасных народных средств от простуды, которые не лечат, а калечат заболевших

Многие из людей не любят пичкать себя «вредными» лекарствами, поэтому, подхватив простуду, прибегают к бабушкиным методам лечения. Вам тоже знакомы некоторые из народных средств: лечить больное горло горячим молоком с содой и маслом, избавляться от высокой температуры обтиранием водкой или растираниями. Но помогают ли эти средства на самом деле или больше вредят? Ответ подсказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Чувствуете себя неважно? Подозреваете, что подхватили простуду или даже грипп? При первых симптомах ОРВИ многие люди решают перестраховаться и выпить горячий чай с мёдом или вареньем, потереть имбирь. Вот только специалист такие методы лечения осуждает. На самом деле они никак не влияют на болезнь, а только растягивают процесс реального лечения.

Можно ли вылечиться травами?

К «полезным» травкам, которые заболевшие кидают себе в чай, тоже много вопросов. Тут и вовсе человек подвергает себя риску разболеться сильнее, потому что при обострении какого-либо состояния травы могут быть опасны. Как и с обычными медикаментами, личность без медицинского образования не может оценивать текущее состояние оптимально. Значит, человек способен сделать себе только хуже.

К тому же некоторые травы оказывают не только противовоспалительный эффект, но и желчегонный. Тогда, вылечив простуду, можно усугубить своё общее состояние. «Человек может не знать, что у него камни в желчном пузыре, которые нельзя выгонять травами, и решит лечить простуду таким способом. Воспалительный процесс он снимет, но ухудшит общее состояние».

Насколько опасны растирания?

«Когда человек уже заболел, растирания не принесут ничего хорошего. А если при этом у него есть тромбы в сосудах, то они могут оторваться», - сообщил Андрей Кондрахин.