Бывший возлюбленный Волочковой избил жену до комы: балерина знает причину

Бывший бойфренд балерины Анастасии Волочковой Сергей Кузнецов до полусмерти избил жену. По информации Shot, инцидент произошел в одном из домов в Бауманском районе Москвы. Местные жители, услышав крики из квартиры пары, вызвали полицию.

По предварительным данным, 27-летнюю пострадавшую госпитализировали и положили в реанимацию, где у нее диагностировали кровоизлияние в мозге, закрытую черепно-мозговую травму, множественные ушибы, синяки и ссадины на лице и теле. Уточняется, что она впала в кому.

Волочкова заявила, что экс-ухажер избил жену за ревность к ней, пишет Лайф. "Всё на почве ревности ко мне произошло. 30 апреля они должны были приехать ко мне на спектакль, но не приехали. Я чувствовала, что уже какая-то у них закусь начала происходить в тот момент", - уточнила Волочкова.

По ее словам, не так давно Сергей звонил ей и признался, что хочет развестись с женой, которая якобы покопалась в соцсетях мужчины и нашла совместные фотографии с балериной. Женщина потребовала удалить снимки, но, получив отказ, стала доставать мужа претензиями, пояснила Волочкова.