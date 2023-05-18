Модель отсудила 36 000 евро за неудачную пластику: фото до и после шокируют

44-летняя модель из Сочи Юлия Тарасевич пошла в суд после неудачной пластичной операции в клинике. С медучреждения женщина, которая взяла несколько титулов в конкурсах красоты, взыскала немалую сумму.

Как пишет Sochi1.ru, модель рассказала, что на несложную операцию ее уговорил пластический хирург. Она решила удалить комки Биша.

Но после операции у женщины перестали закрываться глаза. Она больше не может нормально улыбаться, моргать, спать.

Судя по фото, в ходе неудачной пластики лицо Юлии деформировалось, нервы атрофировались.

«Чтобы просто уснуть, Юлии приходится заклеивать глаза тейпами — а заодно ещё и терпеть постоянную боль в лице», – пишут журналисты.

Изначально королева красоты надеялась, что хирурги все исправят, но они предложили лечить ее пиявками. Только тогда она пошла в полицию и обратилась к врачам.

Экспертиза показала, что ее здоровью нанесли непоправимый вред.

Во время судебного расследования модель требовала от клиники 420 000 евро (35 миллионов рублей). Но ей удалось добиться 36 000 евро, еще 18 000 евро клиника должна выплатить в качестве штрафа.

Адвокаты планируют обжаловать решение, потому что впереди у пострадавшей множество операций.

Пластический хирург же отвергает все обвинения, хотя следователи настаивают на том, что врач нарушил ход операции. Ему может грозить до 6 лет тюрьмы.