Хит «1944» Джамалы попал в тройку лучших победных песен в истории Евровидения

Песня «1944» победительницы Евровидения 2016, украинской певицы Джамалы вошла в тройку лучших победных песен в истории конкурса по версии британского издания The Guardian.
Рейтинг состоит из 69 композиций, которые приносили победу своим исполнителям.
Первое место в опубликованном изданием списке занимает песня Waterloo шведской группы ABBA, которая принесла победу Швеции в 1974 году, сообщает gordonua.com.
На втором месте оказалась композиция Poupée de Cire, Poupée de Son французской певицы Франс Галль, которая заняла первое место на Евровидении 1965.
Джамала в Инстаграмен отреагировала на высокое место в рейтинге, поблагодарив организаторов за теплые слова в свой адрес.
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