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Хит «1944» Джамалы попал в тройку лучших победных песен в истории Евровидения

Limon.ee
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Певица Джамала на победной пресс-конференции в 2016 году.
Певица Джамала на победной пресс-конференции в 2016 году. Фото: Eero Vabamägi

Песня «1944» победительницы Евровидения 2016, украинской певицы Джамалы вошла в тройку лучших победных песен в истории конкурса по версии британского издания The Guardian.

Рейтинг состоит из 69 композиций, которые приносили победу своим исполнителям.

Первое место в опубликованном изданием списке занимает песня Waterloo шведской группы ABBA, которая принесла победу Швеции в 1974 году, сообщает gordonua.com.

На втором месте оказалась композиция Poupée de Cire, Poupée de Son французской певицы Франс Галль, которая заняла первое место на Евровидении 1965.

Джамала в Инстаграмен отреагировала на высокое место в рейтинге, поблагодарив организаторов за теплые слова в свой адрес.

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