Джоли заявила об открытии собственного модного дома: дизайнерами станут сами клиенты

«Atelier Jolie – место, где творческие люди могут сотрудничать с командой опытных портных, модельеров и мастеров со всего мира. Это связано с моей благодарностью и глубоким уважением ко многим портным и мастерам, с которыми я работала на протяжении многих лет, желанием использовать высококачественные винтажные материалы и уже имеющиеся ткани. Я с нетерпением жду возможности построить это вместе с вами», – написала актриса.