Джоли заявила об открытии собственного модного дома: дизайнерами станут сами клиенты

Американская актриса Анджелина Джоли открывает модный дом под названием Atelier Jolie. Об этом она сообщила в Инстаграме.
Концепция Atelier Jolie предполагает, что дизайнерами станут сами клиенты, а швеи будет воплощать их задумки.
«Atelier Jolie – место, где творческие люди могут сотрудничать с командой опытных портных, модельеров и мастеров со всего мира. Это связано с моей благодарностью и глубоким уважением ко многим портным и мастерам, с которыми я работала на протяжении многих лет, желанием использовать высококачественные винтажные материалы и уже имеющиеся ткани. Я с нетерпением жду возможности построить это вместе с вами», – написала актриса.
Она добавила, что в ее модном доме также можно будет отремонтировать, ушить или видоизменить вещи, пишет gordonua.com.