Принц Гарри и Меган Маркл чуть не попали в аварию из-за папарацци — погоня длилась два часа

Инцидент произошел в Нью-Йорке, когда Гарри и Меган уезжали с церемонии награждения Ms. Foundation Women of Vision Awards, передает AP. Два часа за парой гнались «полдюжины автомобилей с затемненными окнами», из-за чего машина супругов несколько раз едва не столкнулась с другими водителями и пешеходами. Представитель принца охарактеризовал ситуацию как «почти катастрофическую погоню».

Сами герцоги понимают, что с их репутацией повышенный интерес журналистов неизбежен, однако, как говорится в их заявлении, «это не должно происходить с риском для безопасности кого-либо». С этим не поспоришь. Не исключено, что Гарри захочет выяснить имена назойливых фотографов и подать на них в суд.