ВИДЕО ⟩ 56-летняя Сальма Хайек пустилась в пляс в одном халате: угадайте, почему?

«24 млн подписчиков, 24 млн поводов для улыбки. Спасибо всем за то, что присоединились ко мне в этой безумной поездке! Не могу сдержать восторга и благодарности», – написала она.

Хайек поздравила с днем рождения фотографа Саманту Лопес, которая также запечатлена на видео танцующей вместе с актрисой.

Хайек родилась в 1966 году в Мексике. В 1995-м она снялась в своем первом голливудском фильме «Отчаянный» вместе с испанским актером Антонио Бандерасом.

Наиболее известные картины с ее участием – «Фрида», «От заката до рассвета», «Бандитки». В 2022 году в США вышел новый фильмы с участием Хайек: «Супер Майк: Последний танец».

Хайек вышла замуж за Франсуа-Анри Пино в 2009 году, спустя два года после рождения их дочери Валентины. Она стала второй официальной женой французского бизнесмена.