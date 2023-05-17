Эстонка была в шоке от мужчин из Tinder, когда поняла, почему они хотят общаться в другом приложении

Сигрид красивая темпераментная женщина: брюнетка, с большими карими глазами и лучезарной улыбкой. Она образованна, независима и трудолюбива, что может быть одной из причин, по которой она нечасто знакомится с мужчинами: сфера косметических услуг, в которой она работает, в основном ориентирована на женщин. И если создано такое приложение для знакомств, почему бы им не воспользоваться.

Забегая наперед, отметим, что Сигрид всего несколько вечеров провела в приложении, прежде чем окончательно в нем разочаровалась. «Я сразу не обращала внимания на тех мужчин, на чьих фото было что-то чересчур для меня, например, множество пивных банок, супруга в свадебном платье или сигарета в руке. Некоторые мужчины показались мне очень милыми, и я попыталась завязать с ними разговор».

Но ничего хорошего из этого не вышло

«Никому… никому из них нечего было сказать. Они сами здороваются со мной, а когда я отвечаю, то после максимум трех предложений разговор затихает. Я также переставала общаться с некоторыми из них - я не хочу слышать ругань в адрес бывших жен или говорить сразу о моей интимной жизни. Если первое, что волнует мужчину, - это когда я в последний раз занималась сексом, извините, но он не для меня».