Сигрид, работающая в сфере услуг красоты в Таллинне, скачала популярное приложение для знакомств Tinder и захотела познакомиться там с благоразумным мужчиной, пишет Naine.
Эстонка была в шоке от мужчин из Tinder, когда поняла, почему они хотят общаться в другом приложении
Сигрид красивая темпераментная женщина: брюнетка, с большими карими глазами и лучезарной улыбкой. Она образованна, независима и трудолюбива, что может быть одной из причин, по которой она нечасто знакомится с мужчинами: сфера косметических услуг, в которой она работает, в основном ориентирована на женщин. И если создано такое приложение для знакомств, почему бы им не воспользоваться.
Забегая наперед, отметим, что Сигрид всего несколько вечеров провела в приложении, прежде чем окончательно в нем разочаровалась. «Я сразу не обращала внимания на тех мужчин, на чьих фото было что-то чересчур для меня, например, множество пивных банок, супруга в свадебном платье или сигарета в руке. Некоторые мужчины показались мне очень милыми, и я попыталась завязать с ними разговор».
Но ничего хорошего из этого не вышло
«Никому… никому из них нечего было сказать. Они сами здороваются со мной, а когда я отвечаю, то после максимум трех предложений разговор затихает. Я также переставала общаться с некоторыми из них - я не хочу слышать ругань в адрес бывших жен или говорить сразу о моей интимной жизни. Если первое, что волнует мужчину, - это когда я в последний раз занималась сексом, извините, но он не для меня».
Особенно интересной категорией мужчин были те, кто хотел продолжить общение в Facebook Messenger. Сигрид очень раздражается, когда говорит об этом: «Я не подумала, что они хотят перейти в другое приложение для общения, потому что тогда можно будет отправлять фото, в Tinder такой возможности нет. Также попадались и такие мужчины, которые думали, что их гениталии - мой интерес номер один». Смеясь, она дала совет мужчинам: «Если женщина не просила вас показать ей член, это потому, что она не хочет его видеть».
В качестве яркого примера Сигрид приводит одного мужчину, назовем его условно Райво. «Он пригласил меня на обед, но я дважды сказала, что этот день мне, к сожалению, не подходит. А потом он прислал мне фотографию, на которой он лежит обнаженным на диване с членом в руке, а на его груди красуется татуировка розы. Вместе с фото он спросил, достаточно ли мне мотивации теперь». По словам Сигрид, она не имеет опыта в знакомствах в приложении Tinder, но все же считает себя нормальной женщиной, и, по ее словам, такое поведение не только глупо и нелепо, но и оскорбительно. «Они считают всех женщин проститутками? И если он так спокойно делится снимком своего пениса, который измеряется миллиметрами, я бы никогда не осмелилась пойти с ним куда-либо в общественное место или в компании. Половина одиноких людей, наверное, уже видели его голым в Интернете».
Есть ли среди читателей мужчины, которые могут объяснить, почему кому-то нравится присылать фотографии пенисов? Или женщины - вас возбуждает, когда мужчина, которого вы никогда не встречали, вдруг присылает вам фотографию своих гениталий?