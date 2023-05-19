«ВЫНУЖДЕННАЯ ПАМЯТЬ» ⟩ Истошные крики и неприятие: о протестах художницы у нарвского танка сняли фильм

Весенняя выставка в 2023 году Фото: Taavi Sepp

Поэтому я считаю, что искусство очень важно включать в процесс образования. Склеивать школьные предметы друг с другом и через визуальную картинку мы можем поговорить на разные темы, начиная с математики и заканчивая обществоведением».

На выставке есть произведение Ээро Алева, на котором изображена его дочь в неподходящей ей во возрасту шляпке и большом свитере. Девочка на холсте гораздо больше реального размера и картина висит на небольшой высоте, чтобы глаза изображенной дочери художника были выше посетителей выставки.

Когда куратор задала вопрос, почему, по моему мнению, художник изобразил свою дочь именно так, единственное, что пришло мне в голову - то, что она для него очень важна. Естественно, это тоже сыграло свою роль в воплощении идеи художника, но также, по словам Олеси, он хотел донести нам, что мы часто обращаемся с детьми, как со взрослыми. Алев специально создал картину таким образом, чтобы маленькая девочка смотрела на зрителей сверху вниз, чтобы они задумались об общении с детьми и представили себя на их месте.

Художник Рене Кари посвятил произведение искусства своему собственному телу. Он подавал заявление в Министерство культуры о том, что ему нужны деньги, чтобы питаться определенным образом, чтобы выглядеть так, как он выглядит всю жизнь. Произведение состоит из снимков, сделанных на протяжении 70 лет, на которых он практически в одинаковой позе и показывает зрителю, что с возрастом не меняется. «Он сделал из своего тела некое нестареющее произведение искусства», - говорит Качановская-Мюнд.

Снимки Рене Кари, сделанные на протяжении 70-и лет. Фото: Pilt videost

Кульминацией выставки стала работа «Вынужденная память» нарвской художницы Марии Капаевой, в которой она выразила свою боль, касающуюся событий, разворачивающихся в Украине. Это произведение - фильм, в котором она показывает свою реакцию и на то, как люди относятся к памятнику советскому танку в Нарве. Она, как русскоговорящий художник, посчитала нужным высказаться о происходящем. Мария поехала в свой родной город в период событий, связанных с переносом памятника советскому танку, чтобы лично увидеть происходящее там.