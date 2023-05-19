«ВЫНУЖДЕННАЯ ПАМЯТЬ» ⟩ Истошные крики и неприятие: о протестах художницы у нарвского танка сняли фильм

С 13 мая по 22 июня в павильоне Ласнамяэ Таллиннского Дома искусства проходит XXIII Весенняя выставка Союза художников Эстонии. Посетители сами могут выбрать понравившуюся работу и выиграть произведение искусства на 500 евро. А лучший художник станет обладателем 6000 евро!
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Репортер Limon.ee побывала там и пообщалась с куратором образовательных программ Таллиннского Дома искусства Олесей Качановской-Мюнд. СМОТРИТЕ ВИДЕО!
По словам Олеси, на выставку приходят очень много групп из образовательных учреждений, и для каждой ступени обучения у их организации своя программа: если самых маленьких приучают к искусству в игровой форме, то с учениками постарше уже обсуждают произведения более глубоко.
Качановская-Мюнд отмечает, что Таллиннский Дом искусства внимание уделяет большое внимание образовательным программам.
«Я считаю, что искусство - это некий социальный клей, потому что оно может объединять между собой школьные предметы, ведь художники поднимают и какие-то социальные темы, которые в том числе прописаны в государственной программе образования. Это и идентичность, и "я и мой мир", и проблемы экологии. Все эти темы затрагиваются практически на каждой выставке. С детьми мы обсуждаем и форму, и содержание, и соединяем все эти темы между собой».
Олеся также подчеркивает, что Таллиннский Дом искусства - это площадка для свободы выражения, потому что в искусстве нет правильного или неправильного. «В школе нас учат сидеть за партами и не смотреть дальше этих квадратных столов. Дети, которые еще не заковали себя в эти рамки правильного или неправильного ответа, здесь раскрываются, потому что они видят что-то свое, хотят об этом говорить, здесь для них абсолютно безопасно.
Поэтому я считаю, что искусство очень важно включать в процесс образования. Склеивать школьные предметы друг с другом и через визуальную картинку мы можем поговорить на разные темы, начиная с математики и заканчивая обществоведением».
На выставке есть произведение Ээро Алева, на котором изображена его дочь в неподходящей ей во возрасту шляпке и большом свитере. Девочка на холсте гораздо больше реального размера и картина висит на небольшой высоте, чтобы глаза изображенной дочери художника были выше посетителей выставки.
Когда куратор задала вопрос, почему, по моему мнению, художник изобразил свою дочь именно так, единственное, что пришло мне в голову - то, что она для него очень важна. Естественно, это тоже сыграло свою роль в воплощении идеи художника, но также, по словам Олеси, он хотел донести нам, что мы часто обращаемся с детьми, как со взрослыми. Алев специально создал картину таким образом, чтобы маленькая девочка смотрела на зрителей сверху вниз, чтобы они задумались об общении с детьми и представили себя на их месте.
Художник Рене Кари посвятил произведение искусства своему собственному телу. Он подавал заявление в Министерство культуры о том, что ему нужны деньги, чтобы питаться определенным образом, чтобы выглядеть так, как он выглядит всю жизнь. Произведение состоит из снимков, сделанных на протяжении 70 лет, на которых он практически в одинаковой позе и показывает зрителю, что с возрастом не меняется. «Он сделал из своего тела некое нестареющее произведение искусства», - говорит Качановская-Мюнд.
Кульминацией выставки стала работа «Вынужденная память» нарвской художницы Марии Капаевой, в которой она выразила свою боль, касающуюся событий, разворачивающихся в Украине. Это произведение - фильм, в котором она показывает свою реакцию и на то, как люди относятся к памятнику советскому танку в Нарве. Она, как русскоговорящий художник, посчитала нужным высказаться о происходящем. Мария поехала в свой родной город в период событий, связанных с переносом памятника советскому танку, чтобы лично увидеть происходящее там.
Смотрите галерею и видео! Выставка для всех бесплатная.