27 мая во дворе школы по интересам Тондираба состоится традиционное детское мероприятие.
БЕСПЛАТНО ⟩ Аквагрим, батуты и мороженое: школа по интересам Тондираба устраивает для детей яркий праздник
Школа по интересам Тондираба приглашает детей всех возрастов получить незабываемые впечатления и яркие эмоции от традиционного детского праздника, а также погрузиться в мир приключений.
В программе:
- Батуты
- Аквагрим
- Воздушные шары
- Превентивная работа со спасателями, полицией
- Концерт учеников Тондираба
- Мастер-классы
- Мороженое, блинчики, сахарная вата
- Пенная дискотека
- Эстафеты
- Приглашенный гость - певец Erich Krieger
Будет множество возможностей для активного отдыха, новых знакомств и ярких эмоций. Приходите вместе с друзьями и родными, чтобы провести день весело и незабываемо.
Мероприятие БЕСПЛАТНОЕ!