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БЕСПЛАТНО ⟩ Аквагрим, батуты и мороженое: школа по интересам Тондираба устраивает для детей яркий праздник

Limon.ee
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Традиционный детский праздник в Tondiraba huvikool. Иллюстративное фото.
Традиционный детский праздник в Tondiraba huvikool. Иллюстративное фото. Фото: Tondiraba huvikool

27 мая во дворе школы по интересам Тондираба состоится традиционное детское мероприятие.

Школа по интересам Тондираба приглашает детей всех возрастов получить незабываемые впечатления и яркие эмоции от традиционного детского праздника, а также погрузиться в мир приключений.

В программе:

  • Батуты
  • Аквагрим
  • Воздушные шары
  • Превентивная работа со спасателями, полицией
  • Концерт учеников Тондираба
  • Мастер-классы
  • Мороженое, блинчики, сахарная вата
  • Пенная дискотека
  • Эстафеты
  • Приглашенный гость - певец Erich Krieger

Будет множество возможностей для активного отдыха, новых знакомств и ярких эмоций. Приходите вместе с друзьями и родными, чтобы провести день весело и незабываемо.

Мероприятие БЕСПЛАТНОЕ!

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